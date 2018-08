Cs lamenta el "bochornoso espectáculo" de Delegación y Ciudad con su "pelea de patio de vecinos"

Ciudadanos de Ceuta ha salido este martes al paso del cruce de acusaciones ("lo más parecido a una discusión de patio de vecinos") que Delegación y Ciudad Autónoma mantienen al hilo del caos circulatorio del pasado fin de semana instituciones para lamentr que "la colaboración entre Administraciones y los intereses de los ciudadanos han pasado a un segundo plano frente a las descalificaciones partidistas de unos y otros".

"Lo que espera la ciudadanía de sus administraciones públicas es responsabilidad, servicios de calidad y soluciones, no actitudes infantiles, pero parece que salvar las siglas políticas es el único objetivo mientras asistimos a un espectáculo que sólo nos produce bochorno", ha resumido.

"Asistimos abochornados al penoso espectáculo que están ofreciendo la Delegación del Gobierno y el actual Gobierno de la Ciudad tirándose los trastos a la cabeza y enredados en una discusión en la que tratan de demostrar que 'el otro' lo hace peor", ha contextualizado la formación naranja en un comunicado en el que ha recordado que hace casi un mes, el 10 de julio, las dos instituciones se reunieron en el marco del Plan Provincial de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2018 para establecer medidas conjuntas al respecto.

Según Ciudadanos "poco ha durado esta coordinación: tras un caótico fin de semana con colas de vehículos que llegaron hasta las Puertas del Campo e interminables horas de espera que obligaron a intervenir a la Cruz Roja y ahora unos y otros se culpan públicamente del desastre organizativo".

"El asalto masivo a la valla fronteriza primero y el gran atasco de este pasado fin de semana han desatado las hostilidades entre ambas instituciones y ha llegado a intervenir, para enconarlas aún más, el propio Partido Popular ceutí", han expuesto los de Karima Aomar sobre una deriva que conduce a "un impresentable espectáculo propio del bipartidismo en el que el 'tú más' y el 'tú peor' son los únicos argumentos usados por ambas partes".

A juicio de Ciudadanos "ni Delegación ni el Gobierno de la Ciudad son conscientes de sus obligaciones respecto a los ciudadanos, únicas víctimas de sus disputas e incompetencia" porque "con el colapso durante el fin de semana de la carretera nacional que lleva a la frontera, hemos tenido buena parte de la ciudad bloqueada, ceutíes que regresaban de la feria no podían llegar hasta sus casas, trabajadores y usuarios no podían acceder al Hospital y quienes viven al lado de estas vías han tenido que soportar día y noche el concierto de bocinazos de los conductores desesperados". "A numerosos visitantes y turistas les hemos dado motivos para no regresar y a todos ellos nadie les ha pedido disculpas, ni unos ni otros", ha criticado.