Cs propone al Gobierno dar “provisionalmente uso dotacional” al solar de las Torres del Hacho

Ciudadanos propondrá al Gobierno en la sesión plenaria de este próximo martes dar una salida al solar baldío en el Sarchal que está entre las VPO Torres del Hacho. En concreto el diputado Javier Varga instará al Ejecutivo a que “dé provisionalmente un uso dotacional a la parcela disponible de la promoción de las Torres del Monte Hacho”.

Ciudadanos pasa de puntillas en su propuesta por lo que probablemente sea el mayor latrocinio de la era Vivas y se centra en la situación de la parcela y las necesidades de los vecinos en el presente. Tan sólo menciona al principio de su propuesta que “en la promoción de viviendas sociales denominada Torres del Monte Hacho existe una parcela en la que tenían que haberse edificado alrededor de 40 viviendas más. Las viviendas no se han construido y actualmente la Ciudad tiene ahí un amplio solar que está, como si fuera el título de una película, a la espera de su destino”, relata Ciudadanos.

Ese uso dotacional que pide Ciudadanos pudiera ser una zona de juegos para niños o de estacionamiento de vehículos, ideas que incluye en su argumentario tras haber hablado con los vecinos de la promoción de viviendas protegidas. Soslaya Ciudadanos que la parcela es urbanizable, no dotacional, que en la misma debería haberse levantado la que sería la cuarta torre de la promoción, que estaba proyectada, presupuestada y adjudicada, y que contemplaba 41 viviendas de promoción pública, pero que finalmente la constructora no hizo, a pesar de encarecer los costes iniciales de adjudicación en 1,8 millones extras por el camino. Y a pesar de que el alza no sirvió para cumplir con la memoria de calidades que se rebajaron sin pudor, como constató un estudio técnico la pasada legislatura que forzó a Fomento a reinvertir en adecentar y corregir los fallos estructurales de las viviendas. Y a pesar de que el entonces responsable de Vivienda, Francisco Márquez, se comprometió con el mismo Tribunal de Cuentas a edificar las viviendas sin que le costara un solo euro más a las arcas municipales . Hasta hoy.

Y con las 41 vivienda sin construir, el solar de unos 3.000 metros cuadrados ha ido deteriorándose. “ha acumulado hierba, humedades, escombros y basura, casetones inservibles y un enorme montón de adoquines extraídos de otras obras. Una parcela que ocupa un lugar central, vallada pero con libre acceso, que supone una molestia y un riesgo para los vecinos”, como señala Ciudadanos.

La formación denunció recientemente la situación de la parcela y amenazó al Gobierno con abrir la caja de Pandora de lo que pasó con las 41 viviendas si no la limpiaba con inmediatez. La amenaza tuvo resultado inmediato y Emvicesa, titular de la parcela, encomendó a Obimace la limpieza. Unos trabajos que aún “no se han completado, pero aun así, los vecinos agradecen la retirada de basura y el saneamiento del firme que se ha hecho”, relata Ciudadanos.

Y ahora vecinos y formación quiere más. Quieren pasar por alto el pasado de la parcela y darle uso a ese solar inmenso que ocupa un lugar central en el grupo de viviendas y que permanece abandonado. “De permanecer así, como poco, no tardará en comenzar a degradarse nuevamente y volverá a originar problemas de salubridad”, apunta Ciudadanos en su propuesta.

Los vecinos, según indica Ciudadanos, “se sienten relegados en los planes de actuación del Gobierno de la Ciudad”. Y más allá del deterioro de sus propias viviendas a lo largo de la última década, creen que se trata de una zona “claramente infradotada de equipamientos que mejoren la calidad de vida de los residentes. Los vecinos no tienen ni local social ni punto de encuentro en el que reunirse y realizar actividades; carecen también de parque Infantil y siempre es de agradecer un mayor número de plazas de aparcamiento en una zona donde no hay muchas”.

Ciudadanos llega a decir en su texto propositivo que “el solar tiene vocación de escombrera” y “supone una provocación para los vecinos”. De ahí que Ciudadanos quiera que al menos el desastre que ha dejado un solar baldío se enmiende para “provisionalmente” generar un espacio social de uso para los vecinos.