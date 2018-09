Cs quiere que el Estado regule las subvenciones al transporte de mercancías para poder aplicarlas

Ciudadanos va a elevar esta semana una propuesta al Pleno para instar al Gobierno de la Ciudad a "que exija al de la Nación la aprobación del Real Decreto que regule las compensaciones contempladas al transporte de mercancías con origen o destino en Ceuta" con el fin de "corregir los efectos negativos de la insularidad y compensar los mayores costes" de esa actividad para atrvesar el Estrecho.

Programas parecidos de subvenciones se vienen aplicando "desde hace muchos años" en el caso de las islas, según la formación naranja, que recuerda que "sólo en los Presupuestos Generales para 2017 cuando, mediante una enmienda pactada por los grupos parlamentarios del PP, PSOE y Ciudadanos, se contempló la incorporación de Ceuta y Melilla con una subvención de hasta el 50 % para las importaciones y exportaciones a la península y a los países de la Unión Europea".

El objetivo era abaratar el coste final del transporte de las mercancías en las dos ciudades autónomas y en los presupuestos de 2018 también se contempla una partida semejante de 67.250.000 euros para las subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías: 62 millonespara Canarias,5 millonespara Baleares y 250.000 € para Ceuta y Melilla.

Sin embargo, las condiciones de la bonificación han de desarrollarse en un Real Decreto que, en 2017, el entonces Gobierno del PP se comprometió a promulgar lo más rápido posible. Este desarrollo reglamentario finalmenteno se hizo. Este año de nuevo se espera esa norma para bonificar hasta el 50% de los costes subvencionables el transporte de mercancías entre Ceuta o Melilla y otros territorios de la Unión Europea.

Ya existe un proyecto de real decreto que pasó la fase de consulta pública el pasado 31 de mayo pero "mientras tanto, la partida económica prevista no se puede ejecutar". Es por ello que, dado que Ciudadanos estima que su puesta en marcha "tendría como consecuencia una sensible reducción de los costes tanto de las mercancías que salen hacia la Península y resto de la UE como de las que llegan a la ciudad", se pretende urgir al Gobierno central a corregir el hecho de que "unas ayudas que estaban previstas que entraran en vigor en 2017 todavía no lo han hecho por la pasividad del Gobierno anterior y de actual".