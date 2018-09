Cs urgirá al Gobierno a evaluar el estado de los pasos de cebra y a plantearse incorporar el modelo 3D

Ciudadanos (Cs) propondrá este mes al Pleno encargar la elaboración de "un estudio sobre visibilidad y señalización de cada paso de cebra" que sirva para "valorar su situación y posible reubicación, deficiencias y medidas correctoras" y para analizar "la conveniencia de introducir el modelo de paso peatonal 3D", que "constituyen un sistema menos invasivo que los reductores de velocidad y, económicamente, sus propiedades y duración compensan el coste inicial".

La iniciativa parte de que la formación naranja cree que "la movilidad urbana es una asignatura pendiente que parece que el Gobierno de Ceuta deja para un futuro" pese a que "el uso excesivo que hacemos del coche, su uso para desplazamientos cortos o cuando tenemos otras alternativas, por un lado, y la falta de adecuación del transporte público a las necesidades de movilidad de la población, por otro, termina condicionando la vida urbana y el propio desarrollo de la ciudad".

Pese a que el Reglamento General de Circulación "establece la prioridad de los peatones sobre los vehículos en los pasos de peatones debidamente señalizados", Varga alerta de que "el conflicto y peligro también se presentan cuando su señalización no es la adecuada, no es visible o la ubicación del paso no es la idónea" por múltiples rzones: falta de mantenimiento de las marcas viales, presencia de mobiliario urbano o elementos de servicios públicos que limitan la visibilidad de los pasos de peatones, vehículos mal aparcados o en doble fila que impiden ver a quienes los cruzan, o también si la iluminación del lugar, en horas nocturnas, es defectuosa pueden terminar eliminando la preferencia y seguridad que ofrece el paso señalizado al peatón.

"Cuando las barreras legales no bastan se suele acudir a las físicas pero provocar una reducción de la velocidad de los vehículos con la colocación generalizada de badenes o bandas delante de cada paso de peatones no parece ser la solución más idónea", opina.

Ciudadanos plantea que "los diseños más avanzados tratan de provocar esa reducción de velocidad mediante efectos visuales: son los llamados pasos 3D, que ofrecen una seguridad extra a los peatones al provocar la frenada instintiva". Para los de Karima Aomar, "Ceuta debería contemplar la implantación de esta nueva tecnología" y, mientras, "exigir una mayor visibilidad a los existentes, elegir su ubicación más idónea, revisar su señalización vertical, etcétera", sobre todo teniendo en cuenta que "en los últimos años han sido varios los accidentes producido en pasos peatones que han llegado a la prensa: avenida de España, Sardinero, frente a las Murallas Reales, avda. Juan de Borbón, Real 90 o barriada Juan Carlos I" y "muchos más los recogidos en atestados de la Policía Local".