Cs denuncia que el Gobierno tiene "abandonados" a los vecinos de Juan XXIII

Ciudadanos ha vuelto a visitar la barriada Juan XXIII para constatar la falta de respuesta del Gobierno de la Ciudad ante la demanda de los vecinos que reclaman arreglos y una serie de actuaciones necesarias que no terminan de llegar. "Pasa el tiempo, vendrán las lluvias y los temporales y con ellos el miedo de muchas familias a sufrir algún percance de consideración.

"Es un deterioro progresivo el que sufre Juan XXIII que ya hace un año era perfectamente visible. En marzo, Cs alertaba del mal estado de la cubierta de algunas viviendas, en especial del bloque 3, y de filtraciones de aguas entre otras deficiencias. Pedíamos entonces sentido común al Gobierno por la seguridad de estas familias. Sin embargo, los vecinos vuelven a contarnos los mismos problemas de antes a los que se suman los de ahora. La situación se ha agravado y el Plan de Inversiones para esta barriada no tiene fecha", lamentan señalando que es "especialmente grave" el desprendimiento de cascotes de las cornisas, algunos sobre la carretera y la propia guardería municipal (La Pecera) situada en los bajos de los bloques 1,2 y 3. Otros vecinos apuntan a que existen grietas estructurales en los edificios, subrayan.

El Plan de Rehabilitación de fachadas para Juan XXIII "tampoco ha llegado y el aspecto exterior de las viviendas es penoso, con múltiples desperfectos", detallan añadiendo que "no hay papeleras suficientes según nos cuentan, aunque tuvieron la promesa de que se colocarían más adelante. Todavía están esperando".

Juan XXIII no cuenta con un parque infantil de juegos y el acceso a la playa no existe debido a los destrozos causados por los temporales, enumeran, trasladand que en este asunto, "los vecinos un verano más sienten como al Gobierno parece no importarle su situación".