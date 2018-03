Daoud:’’Uno de los objetivos que tenemos como humanidad es derrocar la lacra xenófoba y racista’’.

La diputada socialista Mayda Daoud participará este miércoles 21 de Marzo, en el Acto Central de la I Jornada por el día Internacional de la Eliminación de la discriminación racial, que se celebrarán en Madrid, en la sede del PSOE en Ferraz.

Asimismo, la delegada regional de Diversidad y Ciudadanía Inclusiva por Juventudes Socialistas de España organiza, dentro del marco de dichas jornadas, un Acto Joven en Algeciras este viernes, 23 de marzo, bajo el título ‘’Rompiendo Fronteras’’.

Para la socialista, ‘’esta conmemoración debe concienciarnos a la ciudadanía para avanzar y no retroceder. Para respetar y no excluir. Creer en la libertad y la diversidad de las personas y no crear guetos. Ser iguales y no dejarnos llevar por los prejuicios, por los tintes xenófobos o por políticas discriminatorias que tanto daño hace a nuestra sociedad’’.

‘’La peagogía es un instrumento clave’’ añade Daoud ‘’los principios de tolerancia y comprensión mutua y de dialogo intercultural debe ser el sendero hacia una humanidad. Una humanidad que se convierta en nuestro mejor patrimonio.”