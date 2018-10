Daoud: “Que el PP pregunte a las mujeres que llevan hiyab lo que les cuesta acceder a un empleo"

“´¿Me van a pedir que rectifique cuando ellos llevan veinte años metiendo la división constante y la segregación absoluta dividiendo la ciudad en dos Ceutas claramente diferenciadas?”, rebatía la vicepresidenta segunda de la Asamblea, “que el PP pregunte a las mujeres que llevan hiyab lo que les cuesta acceder a un puesto de trabajo”.

Daoud admite que no ha visto el programa, aunque sí sabe que la polémica frase salió solo en la promoción del programa y no en el montaje emitido en la medianoche del lunes al martes en la cadena de Mediaset, pero lamenta que se haya “utilizado” sin mostrar sus argumentos y fuera de contexto.

“Cuando asumí participar en ese documental para nada pensé que le iban a dar ese enfoque”, lamenta Mayda Daoud que cree “presuntuoso usar a la comunidad musulmana para sacar rédito de ellos, aquí musulmanes, cristianos, hebreos, hindúes ateos, vivimos y convivimos y tratamos de sacar lo mejor de nosotros mismos s para que nuestra ciudad prospere y sea ejemplo de convivencia, si existe la convivencia eso ya lo dirá la ciudadanía, pero la interculturalidad que queremos conseguir algunos no se quede en sensacionalismo ni en programas. El objetivo (de Mediaset) lo desconozco, pero Ceuta aporta más que resta”, concluye Daoud que recuerda a los populares ceutíes que la convivencia no es un arma arrojadiza y no es comer cuscús o beber té, sino que se defiende con acciones y hechos, que no han sido precisamente los protagonistas en 19 años de gobierno del PP”, defiende disculpándose con quien se haya podido ver afectado: “Mi única intención ha sido utilizar mi punto de vita española, joven, musulmana y ceutí, mi punto de vista sobre las cuestiones a las que se enfrenta esta ciudad con su diversidad y riqueza, en ningún momento he querido insultar a los ceutíes”.