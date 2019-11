Dos décadas para regularizar las VPO de Juan XXIII, Príncipe Felipe y Juan Carlos I y todo sigue igual

Para Chandiramani esta es una visión “catastrofista” y aunque no se haya culminado el proceso, “no quiere decir que no se haya hecho nada en este tiempo desde el Área de Vivienda. “Es verdad que en 2001 se dio el acuerdo pero no es un proceso nada fácil. “Cada una de las promociones tiene su problemática”, alegaba Chandiramani, “Juan XXIIII es un patronato entre el Estado y la Ciudad que ha habido que resolver en las 137 viviendas”. Chandiramani apuesta por “dictar entre todos un procedimiento que sea fácil pata atender familia a familia, ver su situación particular”.

“Lo único que me ha quedado claro es que se ha venido trabajando desde 2001 pero no hay nada hecho en 2019”, rebatía la portavoz localista, Fatima Hamed, “no lo han hecho y ni siquiera hay una planificación ¿Ahora están haciendo la división horizontal?¿Qué han hecho en 18 años? ¿Tocarse el alma, por ser fina?”.