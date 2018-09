Delegación quiere que desde octubre no pasen porteadores por Tarajal 1 para erradicar las avalanchas

Durante el mes de octubre, Delegación de Gobierno “ensayará fórmulas” para erradicar el paso de porteadores con mercancía por el paso fronterizo de Tarajal 1 y acabar de paso con el riesgo de avalanchas en la frontera. El foco está puesto, ha explicado Juan Hernández, jefe de Gabinete de la delegada, Salvadora Mateos, en el “mercadillo” que se monta en la zona del Jato y en el que se reparte la mercancía que Delegación y Ciudad quieren evitar. Esa mercancía “tóxica” (según la calificación de la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani) que llega a Ceuta “y que sabemos que va a Marruecos, pero para la que no hay fórmula legal para detenerla, lamenta el jefe de gabinete de Delegación.

“Si tuviéramos la fórmula, la diría, pero es complejo. Estamos trabajando en ello hasta que demos con una fórmula que garantice, tanto a Marruecos como a Ceuta, que el paso de personas de Tarajal 1 sea fluido y bajo la denominación de régimen de viajeros, un viajero que va a pie, no una persona que portee mercancía. Eso es complejo y desgraciadamente todavía no hemos dado con la solución”, admitía Hernández que, pese a todo, es optimista y confía en que “en el mes de octubre esté solucionado. “A partir del lunes, si se dan todas las condiciones, sobre todo con la obra, podríamos ir pensando actuaciones para ensayar ya una fórmula para ver si es la correcta y mantenerlo en el tiempo. Pero hay que estar muy vigilantes porque la situación es cambiante día a día en la frontera”, apuntaba.

“Si conseguimos que esas personas no tengan acceso a ese tipo de productos no hay problema, el problema es cuando se produce un parón que puede producir una desgracia, eso es difícil de canalizar, son muchas personas y muy complejo”, explica, recordando que, este mismo martes, han entrado medio millar de porteadores, “pero se han negado a salir” (en protesta por los bajos precios). Una situación que, a buen seguro, derivará en problemas en la frontera durante la tarde, con todos los porteadores que no han pasado por Tarajal 2 intentando pasar por Tarajal 1 cargados con la mercancía.