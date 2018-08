La Delegación echó en falta más apoyo de Ciudad y Puerto frente al caos circulatorio del fin de semana

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha reprochado este lunes al Gobierno de Vivas, por un lado, y a la Autoridad Portuaria, por otro, que durante el fin de semana y cuando se les pidió ayuda no hiciesen un "esfuerzo" mayor para controlar el caos circulatorio en el que se vio sumida buena parte de la periferia debido a la "masiva" llegada de magrebíes residentes en Europa en el marco de la OPE, por un lado, y de marroquíes interesados en disfrutar de las Fiestas Patronales.

En esa 'tormenta perfecta', han venido a decir Salvadora Mateos y, sobre todo, su jefe de Gabinete, Juan Hernández, la Delegación y las Fuerzas de Seguridad del Estado hicieron cuanto estaba en su mano, desviando incluso efectivos de los GRS de la Guardia Civil destinados al perímetro para reconducir el "caos" de la N-352 y sus viales conectados, pero la Ciudad alegó que el despliegue de la Feria le dejaba sin policías locales disponibles y la Autoridad Portuaria, que tampoco tenía "guardamuelles" suficientes para abrir sus explanadas.

Mateos ha explicado que la Feria se ha revelado este año un éxito "total", con los hoteles "a tope" y una entrada "masiva" de marroquíes desde el Reino alauita. Precisamente esa afluencia dejó a las autoridades del país vecino sin margen de maniobra, según Hernández, para hacer reversible en sentido salida de Ceuta alguno de los carriles de entrada.

La Delegación ha desmentido rotundamente que en Bab Sebta se quisieran complicar las cosas a Ceuta por la visita de Casado y Vivas a la frontera, teoría de Contigo, o que se trabajase a medio gas. Al contrario, los problemas estaban a este lado de la frontera, en la supuesta falta de voluntad plena de colaborar de la Ciudad y el Puerto; en la explanada para coches de porteadores que "sigue sin estar operativa", según se ha remarcado; y el los semáforos que ralentizan el tráfico en el punto donde ubicará la futura pasarela peatonal de Miramar.

Mateos y Hernández se han congratulado, no obstante, de que el "mal rato" que muchos ceutíes y visitantes tuvieron que pasar entre la madrugada del viernes al sábado y la noche del domingo a este lunes no fuese más que eso, "unas horas" de colapso, gracias a la capacidad resolutiva de la Guardia Civil, ya que cuando la Policía Local liberó por fin dos patrullas el colapso ya estaba "canalizado usando el circuito que ya se ha usado con éxito con los coches de porteadores en julio".

"La reunión prepratoria de la OPE no ha servido para nada y esperamos que, si realmente a finales de agosto la explanada está operativa, como nos han dicho", ha augurado Hernández, "desde septiembre en cuanto un solo vehículo esté parado fuera de la rotonda de la frontera se pueda abrir ese solar y evitar colapsos en la N-352 para que autobuses, taxis y residentes puedan circular con normalidad". El jefe de Gabinete ha repetido, además, que esa Carretera Nacional circula por casco urbano y no es, por tanto, competencia exclusiva de la Benemérita, sino también de la Policía Local.

Lo que queda de esta semana, de martes a jueves, tres de los únicos cinco días de agosto que habrá porteo consentido (también el 11 y el 16) serán, prevé Delegación, días "duros" pero "nosotros llevamos mes y medio gobernando y no se puede pretender que en ese tiempo resolvamos el problema que lleva existiendo seis años", ha advertido la delegada.

Su jefe de Gabinete ha avanzado que ahora se propone arreglar el asunto de las "avalanchas" de porteadores hacia la frontera por la Carretera Nacional. "Las mercancías deben ir por el 'Tarajal II', por por el 'Tarajal I', pero aquí se ha dado la sensación de que no se podía hacer nda y nosotros, aún en edad de jubilación, creemos que no se arregla solo lo que no se afronta", ha renovado su compromiso de hacer cosas.