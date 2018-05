El deterioro creciente del Paseo de las Palmeras por la obra de Gran Via escandaliza a Ciudadanos

Ciudadanos (Cs) de Ceuta ha lamentado este miércoles que el pavimento del Paseo de las Palmeras presenta un estado de "grave deterioro" debido al incremento del tráfico y a la ejecución de obras "pésimamente concluidas". Con "bloques sueltos, mal asentados, sobresaliendo, partidos o con los bordes desportillados", su "pésima imagen" se extiende hasta el Puente del Cristo.

"El efecto de este deterioro no es sólo estético porque algunos de estos bloques presentan, además, afiladas esquinas sobresalientes que amenazan a peatones y vehículos, especialmente motos y bicicletas", ha denunciado la formación naranja, que teme que la "pevisible intensificación del uso de esta calle una vez se cierre al tráfico la Plaza de África por las actuales obras de Gran Vía y zona centro" agudice su estado actual, "que ya es peligroso para la circulación".

La formación de Javier Varga ha criticado que el Gobierno de Vivas "no ha adoptado ninguna medida para proteger o reforzar su firme y está sometiendo al Paseo de las Palmeras a un tráfico intensivo no previsto y para el que su firme no está preparado".

Además, "las pequeñas obras que se han llevado a cabo desde la Plaza de la Constitución hasta el Puente del Cristo han contribuido enormemente al deterioro generalizado de los bloques de granito que constituyen vial y zona peatonal, pues no ha habido en ningún caso el necesario control por parte de la Administración local para asegurar una limpia ejecución y conclusión", ha censurado en un comunicado.

El último capítulo que prevé Cs es que "a buen seguro, una vez concluyan las obras de Gran Vía, el Gobierno al que le corresponda deberá reservar presupuesto para rehacer inevitablemente toda esta avenida debido a las pésimas condiciones en las que se encontrará". "Es paradójico", ha concluido, "que por renovar una avenida del centro como Gran Vía, se termine, en paralelo, dejando en pésimas condiciones la paralela: el Paseo de las Palmeras, igual de céntrico, comercial, transitado y representativo de nuestra ciudad".