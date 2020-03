Deu, Guerrero y Rontomé dejarán de cobrar cautelarmente el plus de residencia, más de mil euros al mes

El Gobierno de Ceuta ha decidido, mientras el Supremo se pronuncia sobre su recurso contra la sentencia del TSJA que declaró ilegal la percepción del plus de residencia por parte de los funcionarios en servicios especiales en altos cargos del Ejecutivo , que "cautelarmente" los del Estado en esa situación (Javier Guerrero, Mabel Deu, Carlos Rontomé y Francisco José Ruiz) dejarán de percibir esa indemnización, o lo que es lo mismo, más de mil euros menos de ingresos mensuales.

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que también la cobra, queda al margen de la medida como funcionario de la Administración local. Para hacer esa interpretación, el Gobierno se agarra al párrafo del intrincado veredicto en solo 7 páginas alumbrado por el TSJA tras casi tres años de deliberaciones que dice que ni en "la legislación estatal aplicable al régimen local" ni en normativa local hay amparo para que "sea la Ciudad Autónoma de Ceuta la que se haga cargo de las retribuciones originadas en otras Administraciones Públicas".

El portavoz accidental del Ejecutivo, Carlos Rontomé, ha explicado que haciendo extensivo ese mismo principio, el recorte no afectará tampoco a los directores generales que son funcionarios de la Ciudad (a los del Estado se les aplicó desde principios de año y con carácter definitivo, no temporal, la supresión del pago del plus de residencia de forma añadida a su sueldo).

El Gobierno está convencido de que, tarde o temprano, el Supremo tumbará la sentencia del TSJA. De momento, sigue analizando sus repercusiones y no ha decidido si implantará una nueva estructura salarial o no con independencia de esa indemnización.

La medida cautelar dejará las retribuciones del nuevo vicepresidente Primero de la Asamblea, policía nacional, Francisco José Ruiz, en 50.303,4 euros brutos anuales. Los tres consejeros pasarán a cobrar 52.725,8 , muy por debajo de lo que percibían hasta ahora, que en el caso de Guerrero eran casi 78.000, cerca de 70.000 en el de Rontomé y 70.619 en el de Deu. Las remuneraciones totales de Vivas se van hasta 96.023 euros.

De esta forma, todos los consejeros, aunque también sean vicepresidentes, condición a la que Vivas acaba de elevar a Guerrero y Rontomé junto a Deu, cobrarán lo mismo. Hasta ahora, los funcionarios en servicios especiales cobraban bastante más, algo que el propio presidente ha reconocido que no era "justo", si bien no desveló cómo pensaba corregirlo.