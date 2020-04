Una diputada de Vox acusa de “sumisión”al comandante general de Ceuta por felicitar el Ramadán

La diputada nacional de Vox por Almería, Rocío de Meer, la misma que hace solo dos días escandalizaba a propios y extraños sugiriendo al Ejército la posibilidad de un golpe de estado, se acusaba este martes al general Alejandro Escámez Fernández, comandante general de Ceuta, de “sumisión” por difundir un video en el que la Comandancia felicita el Ramadán 2020 a toda la comunidad musulmana de la ciudad autónoma.De Meer compartió el vídeo de Escamez encabezado por un conciso y despectivo “sumisión”, explicando que el general “a través de un mensaje ha deseado a todos los musulmanes ceutíes un feliz periodo de unidad, disciplina y devoción con sus creencias y tradiciones”.

El desprecio de De Meer obtuvo decenas de ‘retweets’ y otros tantos comentarios, entre ellos de la diputada ceutí del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) Fatima Hamed: “No. No es sumisión. Es convivencia. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando quieras te damos un curso acelerado para que entiendas de la riqueza social y cultural de Ceuta”, rebate Hamed, que añade un ‘hastagh’ irónico, "#copnceptosparadummies de Vox".

La respuesta de la diputada ultra no se hizo esperar, aunque no profundizara en las razones de su reproche a la Comandancia General de Ceuta por felicitar el Ramadán a los ceutíes musulmanes, sino cargando contr ala diputada ceutí por el uso del velo islámico: “Puede usted como política que es, criticarme sin faltar al respeto. Si lleva usted un velo, sabe perfectamente de lo que hablo. La palabra Islam proviene del árabe الإسلام (al-islam - la sumisión) No dudo de la riqueza social y cultural de Ceuta. Me apena la sumisión de Europa”.