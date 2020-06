Los diputados no adscritos se estrenan en el Pleno con el rechazo del PP y el desprecio de Vox

La diputada no adscrita María del Carmen Vázquez ha defendido, —desde el atril, a propuesta del presidente Vivas, al tratarse de su primera intervención en el Pleno— la ampliación de la participación ciudadana y el fomento e impulso del movimiento asociacionista. Pero las últimas palabras de su intervención tuvieron otro destinatario, el portavoz ultra de Vox, Carlos Verdejo: “Si se entrenara no sería más miserable de lo que es”.

Una frase que resume el tono que dominó un debate queda priori, versaba sobre la participación ciudadana, aunque se rebajó notablemente durante la intervención del otro diputado no adscrito que al igual que su compañera abandono las cerradas filas de Vox, José María Rodríguez, que quiso recordar a sus ex compañeros de la formación ultraderechista que el primer concejal de su formación no lo logró en las urnas sino gracias una tránsfuga de Ciudadanos en Jaén. La respuesta de Vox, más allá de la displicencia durante las intervenciones, se limitó a leer en cada turno de intervención el acuerdo anti transfuguismo firmado por PP y PSOE en 2006 como único argumento.

Desde la oposición, PSOE, Caballas y MDyC secundaron la participación de los diputados no adscritos. El portavoz socialista consideró que el Gobierno de Vivas ha tratado de “cercenar sus derechos”, lo que negó “rotundamente” el presidente de la Ciudad y de la Asamblea, Juan Vivas, que se apoyó en el informe de la Secretaria General, María Dolores Pastilla, para avalar su decisión de mantener a los diputados no adscritos de la normalidad parlamentaria. Vivas recordó que el tema está judicializado. Un argumento que apoyó la vicepresidenta segunda de la Asamblea, Cristina Pérez: “El tema está judicializado, como miembro de la Mesa y así lo he expresado en cada una de las sesiones, me acojo a la legalidad vigente que es la que la Secretaria ha informado a la miembro de esta mesa, no voy a ir más allá ni para más ni para menos, aunque el informes se ha demorado por diversas circunstancias pero sí quiero dejar claro que con independencia de pactos y comentarios, la legalidad vigente es la que marca la secretaria y es a la que se va a acoger esta vicepresidenta”.

Desde el atril, Vázquez, reprochó que “gente non grata quiere hacerme más pequeña pero no lo van a conseguir”. maniobra d personas non gratas que pretenden a hacerme más pequeña y no lo van a conseguir”. Para la no adscrita, si el PP no ha apoyado su propuesta”porque Vox le dice que no lo apoye, esto está más claro que el agua”. Y recordó a quienes la consideran una tránsfuga: “El día que me afilie a otro partido seré tránsfuga pero de momento no es esa mi intención porque perdería credibilidad, pero lo haría con mucho orgullo porque soy consecuente con lo que hago”.