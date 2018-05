Las dudas de PROCESA agudizan los recelos del MDyC sobre entrar en la Unión Aduanera

Procesa "duda" de las ventajas de que Ceuta, en su situación actual, pida entrar en la Unión Aduanera (UA) y eso genera, a su vez, más "dudas" en las que ya tenía al respecto el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), que cree que "un paso tan decisivo debe ser muy meditado sopesando ventajas e inconvenientes: no es una decisión que deba tomarse deprisa y corriendo sino sustentada en unos informes objetivos que delimiten las consecuencias".

A ojos de los de Fatima Hamed, el dictamen de la sociedad pública "se basa en demasiadas hipótesis, no demuestra ninguna ventaja con la entrada e incluso señala que 'las incertidumbres que se generan en nuestra capacidad de transformación y sobre nuestra fuerza geoestratégica se une a la poca capacidad hasta el momento de definición de nuestra propuesta', lo que demuestra la falta de proyecto del Desgobierno de Vivas".

Para el MDyC es "la falta de proyecto de futuro" para Ceuta del PP el "grave problema que el Desgobierno ha creado en nuestra sociedad y el que ha provocado que los cambios necesarios en nuestra economía no se hayan llevado a cabo".

"Antes de plantear cualquier cambio estructural de este tipo, Ceuta debe escoger su modelo de desarrollo que le permita edificarse sobre un plan estratégico que logre aunar crecimiento y sostenibilidad a partir del desarrollo de sectores económicos que no necesiten de elevados recursos naturales ni espacio como el de las nuevas tecnologías, el comercio internacional, el turismo y las relaciones cono nuestro vecino", ha propuesto.

Según el Movimiento, que el PP "no tenga un modelo de desarrollo para nuestra ciudad no significa que no exista" aunque "su falta de ideas y de proyecto ha conducido a la grave crisis económica que padece la ciudad".

"No se puede decidir sobre la Unión Aduanera con una visión electoralista, por lo que debemos sosegar las prisas y basarnos en un consenso total de todos las entidades sociales, económicas y políticas buscando la mejor solución para el futuro de Ceuta", ha resumido el MDyC, que en la Junta de Portavoces planteará "que se realicen las consultas necesarias para llegar a una decisión conjunta de todas las instituciones ceutíes".