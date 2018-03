El ejército de Marruecos se olvida de Ceuta y Melilla

Puede que Ceuta y Melilla no hayan dejado de ser nunca objetivo político de Marruecos, pero sin duda, lo que no son es objetivo militar. Las prioridades del Ejército de Tierra de Rabat son otras, a juicio del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) de la UGR que analizado el tablero militar del reino alauita, evidenciando que las preocupaciones están en los extremos opuestos de las dos ciudades autónomas y “la presión ejercida militarmente sobre Ceuta y Melilla es limitada”.

“Digamos que en el aspecto militar –concluye el análisis- esa presión es más limitada de lo que pudiera llegar a ser, llegado el momento, en otros aspectos, sociales y hasta económicos. El actual despliegue marroquí no permite aventurar mayores riesgos en ese sentido. Mientras que la pinza saharaui-argelina no permiten que Rabat descuide esos flancos para embarcarse en aventuras de dudosa rentabilidad política”.

Argelia y Sáhara siguen siendo sus principales preocupaciones, allí han concentrado sus unidades más potentes y fiables. Especialmente en la frontera con Argelia. “A tenor de lo visto, se colige que el objetivo principal de Marruecos es la defensa de su soberanía contra cualquier veleidad argelina”, concluye el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona Josep Baqués, que ha recopilado las compras y distribución de armamento que ha ido ejecutando el reino de Marruecos en los últimos cinco años. Datos se han obtenido, no sólo a través de documentos oficiales e informes de institutos internacionales, sino también mediante fotografías tomadas vía satélite, explica el informe. “De hecho, la distribución de las principales unidades del ET del Reino de Marruecos (…) denotan que la disposición de sus unidades es defensiva, con mayor énfasis hacia el noreste, pero trazando una línea defensiva que discurre por la falda del Atlas en dirección suroeste.

El otro punto de tensión está aún más lejos, en el Sáhara Occidental. Allí está el grueso de su contingente, pero no precisamente lo mejor y mejor preparado, matiza el investigador. “En el Sáhara han quedado algunas unidades, dotadas de los medios obsoletos ya citados que, además, fueron sometidos a un enorme desgaste durante años. Dados los acuerdos de desmilitarización de 1991 y la vigencia de MINURSO, hoy por hoy no es factible sustituir esas unidades por otras más modernas (no es posible remilitarizar el Sáhara, mientras dure esta situación). Pero es evidente que las escaramuzas con el Frente Polisario se han reproducido a partir del 2016 y esa circunstancia podría provocar un cambio en el frágil status quo alcanzado en la zona”, explica.

No conviene relajarse

Una distribución de tropas y medios por el tablero militar marroquí que conviene no menospreciar, pese a que están dispuestas con el punto de mira lejos de Ceuta y Melilla. El dibujo de la posición de las principales unidades, rutas y carreteras sobre un mapa de Marruecos “también permite constatar que la elección de las bases del Ejército de Tierra puede serles útil también en otro sentido”. Así, el Grupe d´Escadrons Blindés (GEB) de Meknes puede reforzar en muy pocas horas a los de la 6ème Brigade Royale Blindée, una de las unidades más relevantes del ejército marroquí, está a unos 200 kms de Guercif y unos 250 de Taourirt, circulando por la A2. Es, -explica la investigación- aproximadamente, la misma distancia que lo separa de Ceuta, aunque esta vez a través de una carretera nacional, la N13 y, en su tramo final, la N2.

Una situación sobre el tablero muy similar a la de Melilla, avisa el informe. “Las unidades de la 6ème Brigade Royale Blindée están ubicadas a menos de 100 kms de Melilla y, dada la distribución de las bases marroquíes en la red viaria local, la 6ème BRB podría ser rápidamente reforzada por algún GEB independiente, así como por unidades procedentes de Errachidia en un muy corto espacio de tiempo”.

Lo significativo, en este caso, subraya el investigador, no sería tanto la cantidad de blindados o de tropas desplegables en el nor-noreste de Marruecos, “sino su calidad o su pegada”. ·En ese sentido, tan importante es no incurrir en dilemas de seguridad como lo es no descuidar la capacidad disuasoria inherente a la responsabilidad de nuestros gobernantes”, aconseja el investigador del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI), de la Universidad de Granada.