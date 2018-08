La tasa de obra pública, explicación sobre el coste total de la obra de Claudio Vázquez al MDyC

El MDyC ha "pedido explicaciones" este lunes sobre por qué hay algo más de 600.000 euros de diferencia entre la información que publica Tragsa sobre la encomienda de gestión de la obra en la calle Capitán Claudio Vázquez (valorada en 4,38 millones) y el presupuesto de la encomienda publicado en el BOCCE (4,9 millones). Según ha explicado el Ejecutivo de Vivas, la empresa pública no computó en el coste total del proyecto el 14% de tasa municipal de obra pública que debe abonar.

En una nota remitida a algunos medios, el MDyC ha interpretado esa diferencia como "lo poco que le importa al Desgobierno de Vivas la hacienda local, malgastando los fondos municipales en esta empresa para que le hagan la campaña electoral".

"La diferencia entre una y otra valoración es de 613.298,38, una reducción que desde el MDyC no entendemos y hemos exigido una explicación al incompetente encargado de Fomento, que da la callada por respuesta. Para el MDyC es demasiado grave una diferencia del 14% entre una cifra y otra que debe ser explicado de inmediato por el Desgobierno del Sr. Vivas", ha reclamado la formación localista.

Además, el MDyC se ha remontado al Informe de Gestión del año 2017 de Tragsa para referir que "indica que el empleo que mantiene en nuestra ciudad es de 56 personas (49 hombres y 7 mujeres), que cubrían las actuaciones de limpieza medio ambiental, con dos encomiendas de gestión que suman 2,5 millones de euros, lo que anteriormente se realizaba con el Plan de Empleo Joven de limpieza de solares, que ocupa a 173 jóvenes de Ceuta, con un coste de 1,7 millones y que el Desgobierno prefirió dárselo a esta multinacional agraria para que solo contrate a un tercio de las personas que anteriormente se contrataban".

"Esa es su preocupación por el empleo, prefieren atender los intereses de esta multinacional donde colocan al frente a sus amigos, antes que darle empleo a los y las ceutíes", ha reprochado el MDyC a Vivas, al que también ha afeado que Ceuta no aparece en el desglose de facturación de Tragsa por Autonomías."Esperemos", ha deseado, "que los datos no se encuentren incluidos en la fila de “no territorializables” o en la del “extranjero” que sería aún más grave. Una muestra más de que para esta multinacional nuestra ciudad no cuenta para nada".