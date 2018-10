El MDyC urge a cambiar las políticas sociales "que ahondan en la exclusión" por otras integradoras

El MDyC ha cargado este domingo contra el proyecto de Presupuestos presentado el jueves por Kissy Chandiramani ("la ilegal encargada de la Hacienda Local del Desgobierno del Sr. Vivas") porque "no soluciona los graves problemas que las dos décadas de gobiernos del PP ha causado en nuestra sociedad". Según los de Fatima Hamed, no sirven para ninguno de los tres mayores problemas de Ceuta, "el desempleo, la vivienda y la desigualdad social", que lejos de mejorar "se han acuciado en este siglo ante la falta de proyecto de futuro para nuestra ciudad del PP".

"El Desgobierno viene repitiendo, año tras año, las mismas soluciones en los presupuestos municipales, agravando la situación y sometiendo a los y las ceutíes a un innecesario padecimiento, su desidia provoca que no se apliquen unas políticas que cambien la tendencia y logre sacarnos del pozo donde nos ha hundido", ha lamentado el MDyC, que ha reprobado el Plan de Empleo porque "explota a los trabajadores con unas condiciones laborales infames".

Los de Hamed apostarían por "la economía digital" con más de los "500.000 euros, el 0,15% del presupuesto", que destina el PP, pues consignar esa cifra "es no creer en esta posibilidad de crecimiento" cuando "se han perdido demasiadas oportunidades de crecer en la economía digital y esa ínfima cantidad no supone un apoyo decidido".

Que no haya "ni un solo céntimo para construir nuevas viviendas" es "la demostración de que no les preocupa los problemas de los ceutíes y su presunta prioridad social, "una mentira". "Año tras año casi un 40% de la población sigue en riesgo de exclusión social, lo que demuestra que no se aplican las políticas sociales correctas", dicen desde el MDyC, que creen que "es necesario cambiar unas políticas sociales que ahondan en la exclusión por otras que integren a las familias en el ámbito laboral y social".

El MDyC está, por tanto, "en contra de unos presupuestos municipales que no solucionan los graves problemas de los y las ceutíes, sin apostar por un cambio de modelo productivo que genere un mayor y mejor empleo, sin una política de vivienda que permita, sobre todo a nuestros jóvenes, el poder proyectar un futuro en nuestra ciudad, y una política social que integre a esa parte de la población a la que el Desgobierno no les da una solución".

Para el Movimiento "existen políticas que hacen cambiar la situación, se puede generar empleo apostando por la economía digital, la economía circular, el comercio internacional, nuestro tradicional comercio local o el turismo. Se puede construir vivienda si se tienen voluntad política, existen los recursos para ello. Se puede salir del círculo de la exclusión social con políticas integradoras. Y se puede cambiar la sociedad para que los y las ceutíes tengan un futuro, lo único que se necesita es un proyecto y sobre todo creer en Ceuta, en su capacidad para desarrollar una nueva ciudad donde todos y todas tengamos cabida".