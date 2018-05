El PP patina con dos de sus cuatro guiños de urgencia a arquitectos, discapacitados y empresarios

El Pleno de la Asamblea se ha reunido este viernes de manera extraordinaria con la intención fallida de debatir aprobar y aprobar inicialmente la creación de la Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios y la de estacionamientos reservados a vehículos que transportan personas con movilidad reducida, guiños de emergencia a arquitectos y discapacitados, dos de las voces que se han alzado recientemente contra la gestión del Gobierno de Vivas. Ambas iniciativas han tenido que ser retiradas deprisa y corriendo por el PP al no haber hecho los expedientes como exige el nuevo Reglamento de la Asamblea (carecían de memoria justificativa).

La primera va a abrir a los arquitectos una nueva vía de negocio, vetada la que cierran las continuas encomiendas a Tragsa, con la obligación que se impondrá a los propietarios de inmuebles con más de cincuenta años de someterse a evaluaciones periódicas. La segunda intentará hacer olvidar el escándalo formado con las facturas remitidas para cobrar el estacionamiento reservado.

Tras el doble patinazo inicial sí han prosperado de forma definitiva, sólo con los votos a favor del y PP y Ciudadanos, las modificaciones que empezaron a tramitarse en febrero para a) reducir del 9% al 6% el IPSI que grava las actividades profesionales, una forma de "devolver a la sociedad el enorme esfuerzo que ha hecho durante la crisis", según la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani; b) crear un Registro de Importadores que mejore las herramientas contra el fraude fiscal; y c) abaratar la tributación del repostaje de yates con el fin de competir más con Gibraltar y Marruecos.

El PSOE ("somos una oposición leal y constructiva", ha dicho Mas) ha lamentado que la rebaja no vaya hasta el 4%, donde estaba hasta la crisis y donde sigue en Melilla, postura con la que se ha alineado el MDyC. Ciudadanos también ha criticado que el PP se haya "acostumbrado" al nivel de ingresos que genera la subida de impuestos de 2012 y ha pedido que los tipos "vuelvan a los niveles originales". "Debemos sustituir una fiscalidad alta por una mejor gestión", ha pedido Varga.

A los que claman por bajar los impuestos más en Ceuta, Chandiramani les ha recordado que la presión fiscal media al otro lado del Estrecho está en el 26% y aquí "no llega al 10%". Para Cs la comparación debería hacerse "entre lo que pagábamos en 2012 y hoy".

Aróstegui, portavoz accidental de Caballas, ha tachado las cuatro propuestas debatidas de "simples jarros de agua para intentar apagar la indignación que crece entre todos los ceutíes que no son cargos públicos del PP", un partido al que ha reprochado ser "una mierda para Ceuta" por haberse alineado "con los ministros a los que no les importamos nada y no con sus conciudadanos que sufren, entre otras cosas, lo que pasa en la frontera".

La invectiva del localista, que ha exigido a los Populares que el 22 de mayo también se echen a la calle para exigir "soluciones" al Ejecutivo central de Rajoy, ha sublevado a Deu, que se ha ido del Pleno exigiendo "respeto" al de Caballas. Algo parecido ha dicho Vivas, que ha rogado a Chandiramani que ni siquiera contestase a quien "no mantiene ni las más mínimas reglas de educación y respeto que merece esta institución".

"Falta de respeto es levantarse e irse mientras estoy hablando", ha replicado el de Caballas, que solo entiende la "pasividad" del PP en quien "considera que esta ciudad no tiene más salida que contar con funcionarios: entonces sí, no hagamos nada, el que reciba un sueldo público con muchas bonificaciones de todo tipo y codición, bien, y el resto que viva de la caridad si puede pero sacrifican a miles de familias".

Aróstegui: "No somos tontos ni ciegos, sabemos que las negociaciones con Marruecos son difíciles, que hay muchos intereses en conflicto, pero nos están vendiendo y a lo mejor son ustedes los que deben cambiar y elevar el listón de exigencia"

Conforme a la consigna recibida, la consejera únicamente ha contestado a los de Hernández, Hamed y Varga, a quienes ha asegurado que el Gobierno, tanto el central como el local, se parte el lomo por Ceuta y sus vecinos, "como prueban los incrementos de la bonificación del transporte del 50% al 75% y de la deducción del IRPF del 50% al 60%, que dejará en los bolsillos de cada familia de la ciudad entre 500 y mil euros al año por familia".

"Ustedes no nos contestan porque no tienen argumentos, aunque se hagan los ofendidillos, pero aquí los insultos más graves en lo personal han salido siempre del PP, que ha llamado a Manuel Hernández 'sinvergüenza', cosa que yo no he hecho en mi vida porque critico actos, actitudes y políticas", ha rebatido Aróstegui a Vivas en su segundo turno.

"Si mierda es grueso les digo que sus políticas causan estragos", ha dado una alternatva verbal a su crítica inicial. En la final ha concretado lo que le gustaría que fuese "un clamor de ciudad": "No somos tontos ni ciegos, sabemos que las negociaciones con Marruecos son difíciles, que hay muchos intereses en conflicto, pero nos están vendiendo y a lo mejor son ustedes los que deben cambiar y elevar el listón de exigencia porque si Ceuta y Melilla están en las mismas dificultades no es porque responsabilicemos de la coyuntura, de las penurias de la calle, a este Gobierno local".

Para Aróstegui "en esta ciudad hay un problema político y es que Ceuta no está en condiciones de soportar su nueva estrategia electoral: mis excesos verbales son inofensivos pero lo que hacen ustedes es peligroso". A ojos de Vivas es el de Caballas quien "ha dicho aquí lo peor que se puede afirmar de un responsable público, que es 'racista', porque genera odio, rechazo y división". Según Aróstegui "eso no es verdad" y para demostrarlo ha pedido al presidente que muestre las actas. "No las tengo pero está en la memoria", ha dicho el líder del PP, que ha asegurado que sus propuestas "no son estrategia electoral: responden a una programación para combatir el fraude fiscal, mejorar el tránsito por el Tarajal, agilizar el porteo, plantear nuevas ideas en el ámbito turístico y comercial... Y lo estamos haciendo potenciando también lo público como yacimiento importante de rentas y consumo para Ceuta".

"Entre usted y yo", ha terminado Vivas (que ha advertido a su adversario que "no ofende quien quiere sino quien puede y usted no"), "hay entre otras muchas una diferencia: que yo le pedí perdón al señor Hernández en público y en privado por mi error y usted eso no lo hará nunca". "La peor de las soberbias es la falsa humildad, señor Vivas, y yo le pediré disculpas si me demuestra con un acta que le he llamado 'racista', algo que no sucederá", ha cerrado la disputa Aróstegui, que ha exigido al presidente que distinga "al PP, que puede tener la estrategia electoral que prefiera, del Gobierno, que está obligado a velar por el interés general".