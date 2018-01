El PP no cree que tener una lengua materna distinta del castellano influya en el fracaso escolar

El Pleno de la Asamblea ha rechzado este lunes una propuesta de Caballas para incluir en el marco del Convenio entre la Ciudad y el Ministerio de Educación a partir del curso 2018/2019 un programa educativo experimental consistente en dotar a algunas unidades de Infantil de Auxiliares de Conversación expertos en la lengua materna del alumnado distinta del español "que contribuyan a mejorar las deficiencias de los procesos de aprendizaje derivados de la dificultad de manejo del idioma español".

Según el consejero de Educación, Javier Celaya, el PP ha rechazado la iniciativa porque tras sus últimos contactos con el Ministerio, la Ciudad, que actualmente aporta el 75% del presupuesto del Convenio, ve "inviable" introducir más personal "para desarrollar este tipo de experimentos con independencia de su utilidad real", en la que no se cree.

Además, Celaya ha recordado que 14 de los 80 trabajadores del Convenio están asignados a las Bibliotecas y los Planes de Lectura con contratos a media jornada que aspiran a llegar a contar con jornadas a tiempo completo.

Juan Luis Aróstegui, que ha defendido la iniciativa, ha fracasado por tanto,en su petición de medidas para combatir "el elevado índice de fracaso escolar, uno de los problemas sociales de mayor calado de los que afectan a nuestra ciudad, convertido ya en estructural y que supone un enorme lastre para nuestro desarrollo y una muy seria amenaza para nuestro futuro".

Para el diputado localista es simplemente "indecente" primar la perpetuación de un cierto "status quo" que poner en marcha iniciativas "para probar si funcionan o no". "Estas cosas se pueden experimentar, ya se ha hecho en otras Autonomías, sabemos que el problema existe y tenemos medios para resolverlo, quizá sea una payasada o a lo mejor no, pero que diga que no se puede costear o que se van a enfadar catorce personas es deprimente", ha criticado Aróstegui.

La propuesta partía de que las administraciones públicas tienen "la obligación de hacer todo el esfuerzo posible para combatir el fracaso escolar, lo que incluye explorar sus posibles causas y ensayar las posibles soluciones" y de que, aunque con división de opiniones, hay muchos expertos y estudios que apuntan a la dificultad extra del alumnado con otra lengua materna como factor con infuencia sobre las elevadas ratios de fracaso escolar locales.

A juicio de Celaya la prioridad debe ser fomentar la escolarización temprana porque, además, a través del Plan de Empleo "ya tenemos a 66 docentes apoyando a los maestros de Infantil". "Casi todos nuestros maestros conocen el vocabulario básico de nuestros niños en cualquier idioma: que ese problema de comunicación redunde en el fracaso escolar a los 16 años... Ni hay recursos ni creo que solucionase nada su propuesta", ha rematado.