El PP tacha de "rastrero" que el PSOE reparta comida en bolsas con su logo en busca de "votos"

"El PSOE ha reunido alimentos y ese hecho en sí, no está mal. Lo que es indigno, humillante y rastrero es poner en las bolsas el nombre de su partido para jugar con los más necesitados". Asi´ha respondido este sábado el PP de Ceuta a la nota de prensa en la que los socialistas dieron cuenta este viernes del reparto de comida entre personas necesitadas de la ciudad .

Los de Vivas ha apuntado que "los ciudadanos de este país estamos viendo cómo está gestionando el PSOE esta crisis de la COVID-19" y que "cuando todo pase, ya habrá tiempo de criticar todo lo que está ocurriendo y su nefasta gestión".

"En estos momentos tan complicados para todos los españoles, el PSOE de Ceuta ha repartido bolsas de alimentos con el logo de su partido y se hace fotos para que los beneficiarios tengan claro quién 'les da de comer'. Por si fuera poco, las reparten en zonas que electoralmente piensan que más votos pueden obtener o mantener", han denunciado desde Ainara.

Para el PP "este gesto es repulsivo" y "es una vergüenza que el PSOE de Ceuta reparta las bolsas con las siglas de su partido como si fuera una campaña electoral, un hecho que muestra la bajeza y la degradación a la que puede llegar el PSOE ceutí".

"En nuestra ciudad son muchos los partidos y asociaciones que en fechas muy señaladas (Navidad, Ramadán, etc), realizan el acto solidario de recaudar toneladas de alimentos para después entregarlas al Banco de Alimentos, Cruz Roja u otra entidad para que las sumen a lo que tienen y realicen el reparto de manera que ellos decidan y a los beneficiarios que ellos consideren, pero nunca como un acto electoralista", ha comparado

En el PP se han preguntado "por qué" el PSOE "no ha entregado esos alimentos a alguna entidad social", ya que "eso sí hubiera sido un gesto solidario, pero para las mentes más mugrientas, esta palabra no existe".

"Tal vez consigan engañar a algunas personas que no tienen acceso a medios de comunicación, redes sociales sociales o que no puedan deducir qué persigue el PSOE en realidad con esta sucia artimaña electoral, pero aquellos que somos conscientes de esta manipulación de las personas más vulnerables, no debemos permanecer callados", ha justificado el PP su airada reacción, que ha terminado añadiendo que "el PSOE de Ceuta ha demostrado que no puede dar más de sí y que sus dirigentes actuales pueden llegar a realizar actos vergonzosos como este, en los momentos más difíciles que se recuerdan de las últimas décadas".

Los Populares también se han preguntado "si para repartir esta propaganda electoral en tiempos de la COVID-19, el PSOE tiene autorización o va a romper con las normas de confinamiento".