Emvicesa pagará un plus de residencia del 63% a Hurtado para completar 14 pagas de 5.000 euros

En pleno debate sobre el plus de residencia y sobre cómo la Delegación del Gobierno pactó con los sindicatos que se diluya en el salario mínimo interprofesional para que quienes cobran 900 euros al mes por una jornada completa no puedan exigir su derecho a más, el Ejecutivo de Vivas ha decidido que el contrato de la nueva gerente de Emvicesa, Carolina Hurtado, que reemplaza a Doncel, incluya "un plus de residencia que asciende al 63,11% del salario base" y así redondee un sueldo equivalente al de su predecesor: 70.000 euros al año.

Además, si necesita formarse la empresa pública deberá hacerse cargo de lo que cueste.

"En el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ni entendemos ni comprendemos las burdas maniobras que utiliza el Desgobierno de Vivas para pagar a su Corte de los Milagros saltándose las normas más básicas mientras deben realizar infinidad de informes para aplicar la legislación sobre el plus de residencia a los trabajadores del Plan de Empleo, cuyo salario mínimo debería ascender a 1.125 euros al mes", han criticado los de Fatima Hamed.

"Sí se puede aplicar el Plus de Residencia para su Corte de los Milagros, incluso que ascienda hasta el 63%, mientras paga salarios de miseria a quienes les da una fregona y una escoba para que le limpien la Gran Vía, en vez de exigírselo a la empresa adjudicataria del contrato de limpieza viaria", ha protestado.

Para el MDyC "los salarios de los gerentes de las empresas municipales es un sinsentido que solo premia las adhesiones inquebrantables a Vivas, puesto que las diferencias entre unas empresas y otras nada tienen que ver con datos objetivos sobre plantilla, facturación, servicios, etc. Se otorga el salario en función de las loas que le brindan al persidente".