El PP asegura que la central de Endesa tiene "todas las licencias" y que no es un peligro público

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Ceuta, Fernando Ramos, ha asegurado este jueves que la central de Endesa tiene "todos los permisos" que necesita. "Emite humos, como los barcos: en esta ciudad hay fábricas como la chocolate, la de la luz que le permite tener aire acondicionado para estar fresquito por las noches... Es de Endesa, que no es la que financia al PP, como podía ser de otra empresa, pero da suministro eléctrico, lleva ahí casi toda la vida y la calidad del aire se evalúa permanentemente en toda la ciudad y no se han registrado motivos de alarma".

Así ha contestado a la interpelación de Caballas sobre "por qué se incumple la ley impunemente con las instalaciones de Endesa en el centro de la ciudad echando un humo negro y denso". "Dieciocho años después no se puede decir que porque lleva mucho tiempo: lo cierto es que no se ha pensado dónde trasladarla y ni siquiera en su nuevo PGOU hay alternativa pese a que esa infraestructura contaminante contraviene la ley española que ustedes pregonan", ha preguntado Aróstegui.

El diputado de Caballas ha planteado que "a lo mejor" la permisividad de los de Vivas se debe a que "es donde terminan los líderes del PP y quizá Vivas esté allí, con sueldos de 300.000 euros, el año próximo". Menos laxa que con la eléctrica ha sido la Administración para vetar la planta de biodiésel rechazada por cercanía a núcleos poblados o, hasta hace nada, cuando se cambió de criterio, para autorizar una planta de asfaltado en Ceuta.

"Por eso me repugna a mí el PP, escuchar que las familias no pueden cobrar alojamiento alternativo 'porque lo dice la ley', que no pueden tener suministro eléctrico legalmente 'porque lo dice la ley'... Joder con la ley de los cojones pero no vale para Endesa: siempre sumisos y serviles con los poderosos e intransigentes con los humildes", ha resumido.

"Ese humo", ha añadido el de Caballas, "da a las ventanas de personas, de los vecinos, y yo sé que el combustible que usa Endesa, por razones exclusivamente económicas, es de los más peligrosos y contaminantes, por eso las torres de humo contaminantes dan impunemente al vecindario de la Estación de Ferrocarril y a las empresas de la zona, que a veces tienen que trabajar a puerta cerrada".

El consejero ha explicado, además, que está en proyecto colocar un cable submarino que proporcione electricidad a Ceuta desde el otro lado del Estrecho y que parece que no saldrá desde Tarifa "sino desde San Roque".

Según Aróstegui la compañía gana con su "monopolio" de generación beneficios "a precio de oro" sin hacer "ninguna inversión" como la que sería necesaria para tener una central dentro de la ley, que de acuerdo con las explicaciones del localista rondaría los "60 millones de euros". "Yo les ruego que hagan algo, que impongan a Endesa el uso de un combustible menos contaminante o lo que sea pero algo porque en Ceuta lo aguantamos todo: si no ya hubiesen venido aquí los afectados y le habrían colgado de un pino", ha terminado.

Ramos ha ironizado con que el localista dice "sandeces" en el Pleno porque "no le dejan hablar en su casa". "Usted que es tan proclive a denunciar, hágalo si está tan convencido de que Endesa incumple la ley: yo le digo que tiene todos los permisos en licencias y si usted no denuncia a lo mejor es porque le financia", ha apostillado el consejero, que ha exigido "humildad" a su interpelador.