El entuerto de los coches abandonados abre un pufo creciente de 72.000 euros en las cuentas de la Ciudad

La concesión a 'Ibermad' de Benzú no se renovó y se licitó un concurso pero, más de 6 meses después de su resolución, ‘Loycat’, la empresa sevillana que en noviembre del año pasado hizo la mejor oferta para hacerse con la gestión de los vehículos abandonados que se localizasen en Ceuta, no llegará a hacerse cargo nunca del tema. Los técnicos concluyeron que no cumplía con los requisitos exigidos en los Pliegos, por lo que se pidió a la segunda licitadora, precisamente ‘Ibermad’, que aportase la documentación necesaria para comprobar si esta sí lo hacía con idéntico resultado negativo.

La adjudicación de este servicio tomó extraordinaria notoriedad pública porque el entonces coordinador de los polígonos del Tarajal como personal de designación política del Gobierno de Vivas, Arturo Santórum, acudió a una Mesa de Contratación en representación de ‘Loycat’, propiedad de “un amigo”. El asesor fue cesado en apenas 48 horas. No menos llamativas fueron las cifras de las propuestas de las licitadoras. La sevillana ofreció pagar nada menos que 61 euros por coche cuando el mínimo de salida eran 20 euros. ‘Ibermad’, que llevaba asentada años en Benzú, solamente se comprometía a desembolsar 21, por lo que perdió dado que el procedimiento designado de adjudicación era "abierto mediante el único criterio del precio”.

Ninguna duda cabía entonces aparentemente sobre a quién se debía encomendar un servicio cuyo negocio para la concesionaria queda en “aprovechar” los elementos de los automóviles que puedan “reutilizarse”.

Sin embargo, los Pliegos del concurso establecían que el contratista debería disponer de unas instalaciones “con capacidad para, al menos, atender simultáneamente a 150 vehículos a motor a fin de poder dar el adecuado tratamiento a los mismos que allí se trasladen para su depósito”. También obligaba a “ofrecer la posibilidad de que se depositen vehículos durante las 24 horas del día” y “acreditar que las instalaciones estén vigiladas” día y noche.

Aróstegui también ha preguntado sin éxito al Gobierno cómo piensa desatascar el asunto a la vista de que la primera licitación no fracasó por razones económicas sino técnicas.