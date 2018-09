El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, de visita en Ceuta para conocer el perímetro fronterizo y las instalaciones del CETI, cree que a Marruecos hay que exigirle tanto “cooperación el Estado español” para controlar la presión migratoria irregular como “respeto a los Derechos Humanos” en su territorio y se ha mostrado estupefacto porque la oficina de asilo inaugurada hace tres años y medio en la frontera no haya recibido ni un solo solicitante.

Preguntado por la apuesta por la “solidaridad voluntaria” entre Autonomías para atender a los menores extranjeros no acompañados (MENA), el político catalán ha dicho que “no se puede pretender que solo algunos territorios asuman la responsabilidad de gestionar esa problemática”. “Cuando uno ve las cifras de Ceuta, Andalucía, Madrid, Cataluña o el País Vasco se da cuenta”, ha destacado, “de que hay que reclamar al resto de territorios del Estado que hagan un esfuerzo que no es tanto para descongestionar la presión: España es suficientemente grande para 10.000 MENA, pero eso no puede limitarse a Ceuta, que es la primera línea; a Andalucía, la segunda; y a los países con más atracción económica y social como Cataluña y el País Vasco”.

“No sé si el incentivo económico será el instrumento válido pero con los MENA hace falta una corresponsabilidad entre todos los territorios y algunos ajustes legales para cuando cumplen 18 años y dejan de estar sometidos a la tutela de las Administraciones porque todo el esfuerzo realizado se pierde si quedan indocumentados”, ha terminado.