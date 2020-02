España intentará que las obras en la frontera no colapsen más el Tarajal y evita reproches a Rabat

Ante las cámaras, buenas caras. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, han asegurado desconocer y se han negado a valorar este miércoles la negativa de Marruecos a reabrir aunque sea provisionalmente el 'Tarajal II' para facilitar la ejecución de las obras que Interior va a acometer en la parte española de la frontera oficial , que presumiblemente comenzarán el próximo lunes.

La propia Administración del Estado ha contado que es así, que el país vecino se niega a colaborar, pero ninguno de sus portavoces se atreve a decirlo si no es bajo manga.

"No me consta que exista una negativa de Marruecos: lo que yo puedo transmitir es que vamos a intentar que las obras afecten lo menos posible al tránsito de vehículos y personas... Cualquier actuación afecta, pero no queremos que cause perjuicios a los usuarios y vamos a desvincularlo del uso del 'Tarajal II", ha apuntado Pérez.

La delegada también ha dado marcha atrás: "Yo no he hecho declaraciones en ese sentido porque llevo sin hacerlas desde hace dos o tres meses sobre la frontera... Ummmm... De momento vamos a hacer lo que acaba de decir el secretario de Estado, hacerlo por nuestro paso fronterizo y si tenemos alguna dificultad ya veremos cómo actuamos", ha declarado.

Las autoridades marroquíes trasladaron a principios de febrero al Gobierno de España su negativa a colaborar durante los meses que duren las obras de reforma del lado español la frontera abriendo el paso peatonal para desviar el tránsito de personas a pie por allí.