El ex ministro Margallo admite que Marruecos usa la inmigración para chantajear a España y cuenta su experiencia

“Hay un termómetro que los que hemos estado en Exteriores conocemos muy bien, y son las facilidades o las no facilidades que Marruecos da a la inmigración ilegal”, explica Margallo, “cuando hay algo que molesta abren la mano y nos encontramos con avalanchas de inmigrantes”. Una respuesta de Marruecos a la que se tuvo que enfrentar el ex ministro en su etapa al frente de Exteriores, cuando una patrullera de la Guardia Civil dio el alto a una embarcación de lujo en la bahía sur de Ceuta, resultando ser el yate de Mohamed VI: “A mi me ocurrió con ocasión de un incidente muy desafortunado de en que la Guardia Civil en Ceuta detuvo una embarcación y en esa embarcación iba el Rey de Marruecos y tuvimos tres días en que la inmigración se descontroló —recuerda— Hubo que hacer todas las gestiones diplomáticas que se puede imaginar, incluida una llamada de la Casa Real española para volver a enderezar las relaciones”.

Una situación que Margallo cree que se está repitiendo ahora. Marruecos está molesto con el Gobierno español y, a falta de inmigración recurre al bloqueo de fronteras. ¿La razón del mosqueo de Marruecos? Los desplantes del Gobierno PSOE-UP, apunta Margallo. “Visto desde fuera, este Gobierno empezó con mal pie, se suspendió una visita de los Reyes que estaba programada con empresarios españoles en Rabat, y probablemente también, la primera visita de Pedro Sánchez como presidente no fue a Rabat, como es tradición, sino que fue a París y hubo un incidente con representantes del pueblo saharaui que fueron recibidos a nivel cuasi oficial por miembros del otro partido de la coalición de Gobierno, Unidas Podemos”, apunta el ex ministro de Exteriores

“No me extraña que haya un enfriamiento de relaciones y ese se manifiesta de formas diversas”, reflexiona Margallo, Y el cierre de la frontera es una de las fórmulas que históricamente ha utilizado Marruecos cuando ha querido ahogar la economía de Ceuta y Melilla, pero esto no es algo que tenga que ver con las relaciones con el entorno sino con relaciones políticas de alto nivel”.

Para Margallo las relaciones diplomáticas con Marruecos han de ser “prioridad” para España. “Mi experiencia siempre ha sido esa y la de mis antecesores también, por eso las relaciones con Marruecos se han llevado siempre con la máxima delicadeza a todos los niveles”.