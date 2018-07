Fomento asegura que ya ha devuelto el dinero sobrante del Plan de Vivienda pero anuncia que recurrirá al Supremo

La Consejería de Fomento no gastó 3,6 millones de euros de los más de 20 del Plan de Vivienda, cantidad que una sentencia de la Audiencia Nacional le obliga a devolver al tratarse de una subvención finalista. Una cantidad que ya se devolvió en febrero de este año, aseguró para sorpresa de la oposición el consejero Néstor García. Pero, pese a todo, la Ciudad apuesta retener esos 3,6 millones para gastos futuros, detrayéndose de futuras transferencias del Ministerio de Fomento. Una opción que, asegura cuenta con el beneplácito de Fomento y que reclaman otras autonomías y por la que la Consejería de Fomento ha decidido acudir al Tribunal Supremo con un último recurso.

“Nos acabamos de enterar que ya se ha pagado”, se sorprendió el portavoz de Caballas, Mohamed Alí , poniendo en duda la táctica del recurso, estrategia temeraria que multiplica costes e intereses. “Como el dinero no es suyo”, lamentó Alí. Temor que despejó el consejero recordando que si ya está pagado no genera intereses y subrayando que la partida no se derivó a otros gastos, como sospecha Caballas, sino que al ser finalista se devolvió en su día. “Es muy sencillo, se lo puedo explicar con caramelos”, rebatió sarcástico García.

El consejero explicó que esos 3,6 millones de euros no gastados corresponden a los años duros d ela crisis en los que era casi imposible encontrar la financiación suficiente para el Plan de Vivienda, que debía contar con una financiación del 40 por ciento desde los entes locales.