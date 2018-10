Fomento condiciona la regularización del Príncipe a la aprobación del PGOU, en la que sigue confiando

El consejero de Fomento, Néstor García, asegura que se están dando los pasos para cumplir el acuerdo plenario de 2008 para la regularización de las viviendas ilegales del Príncipe, asentadas en suelo de defensa y municipal, aunque condiciona el proceso a la aprobación previa del Plan General d Ordenación Urbana (PGOU), que confía poder cumplir antes del final de la legislatura, así como el correspondiente reglamento de disciplina urbanística.

“Hay que tener en cuenta muchas directrices, no se puede regularizar de cualquier manera”, matizaba e conejero de Fomento, Néstor García, negando que considere la barriada del Príncipe como un asentamiento ilegal: “No consideramos el Príncipe un asentamiento ilegal, es la barriada que más inversión recibe y va a seguir recibiendo”.

Desde Caballas, Mohamed Alí recordó que el PP ya votó a favor de la regularización del Príncipe en 2008 y no ha hecho nada hasta ahora. “Se les llena la boca hablando de asentamientos ilegales pero no dan una solución a una barriada con más de 10.000 habitantes y que forma parte de la historia de nuestra ciudad. Los vecinos no tiene la culpa del devenir histórico de la barriada, que se consolidaran viviendas en suelo militar y municipal.Miles de familias que no pueden regularizar viviendas, que pagan impuestos catastro, tasas municipales, agua, suministro eléctrico pero curiosamente no tienen la propiedad a sabiendas de los Gobiernos de la Ciudad y del Estado”.

“Si usted gobernara normalizar la delincuencia urbanística y ahí no me van a encontrar, parece que nos tenemos que esconder por luchar contra los asentamientos ilegales”, rebatió García, acusando a Caballas de querer permitir “la delincuencia urbanística”.