Fomento promete retirar el arco de las viviendas de Miramar en riesgo de derrumbe desde hace dos años

El consejero de Fomento, Néstor García, ha entonado el mea culpa ante la demora injustificable de más de dos años y medio en los trabajos de retirada del arco que corona las viviendas de Miramar y que está en riesgo de derrumbe desde hace dos años y medio, según denunciaba la diputada de MDyC, Fatima Hamed.

“A veces sucede que los expedientes se enquistan”, se disculpaba García, alegando la complejidad técnica y burocrática, al tratarse de una propiedad privada ajena a la Ciudad, pero subrayó que mantiene su compromiso de actuar entre los meses de febrero y abril: “Entono el mea culpa, soy el primero que está fastidiado y asumo toda la responsabilidad”, confesó, “mi cabreo con mi entorno es muy grande porque no me gusta decir nada que no se vaya a cumplir, pero no mentí”, insistía cuando desde MDyC le recordaban que el mismo compromiso lleva prometiéndolo desde 2015.