Fomento sospecha de irregularidades en 19 VPO de Loma Colmenar “pero es muy difícil probarlo”

“Pero esos indicios son difíciles de sustanciar para tener las pruebas suficientes para llevar a cabo el desahucio”, alega García que subraya que el protocolo es complejo y es necesario tener pruebas firmes para resolver el contrato. ”Y es ahí la inmensa dificultad”, se excusaba el consejero en respuesta a la interpelación del grupo socialista que reclamaba un mayor control de las adjudicaciones en un tema tan sensible, “cuando hay familias en el programa de realojo alternativo viviendo en una casa de 15 metros cuadrados”, reprochaba el secretario general y portavoz del PSOE, Manuel Hernández.

Néstor García reclama la colaboración, pública o anónima, de los vecinos en la denuncia de posibles irregularidades, como el mejor apoyo a las investigaciones de la Policía Local que, asegura, rastrea los indicios que pueden apuntar a que la vivienda o bien no está ocupada o no lo está por sus legítimos inquilinos, como las facturas de luz y agua, el que los adjudictarios no hayan reclamado las bonificaciones que les corresponden o no hayan renovado sus contratos.

Pero la investigación y el proceso de recabar pruebas ha de ser “lo más minucioso posible”, matizó el consejero, recordando que es un tema sensible y las denuncias pueden ser falsas, obedecer a rencillas entre vecinos o simplemente infundadas. Por ello insistió en la necesidad de la colaboración ciudadana para detectar el fraude “y dar las VPO a quien corresponde”.