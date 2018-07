La foto en la que el ministro dejó fuera a Ceuta y Melilla

Hace solo unos días, el presidente ceutí, Juan Vivas, reconocía sin micrófonos de por medio estar molesto con el gesto del ministro de Fomento, que invitó a la reunión decisiva solo a los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo (CC), y a la presidenta de Baleares, Francina Armengol (PSOE), dejando fuera a los dos presidentes de las ciudades autónomas, ambos del Partido Popular. “Lo de menos es la foto”, zanjaba Vivas.

Hoy el Gobierno, a través de su portavoz accidental, la consejera de Presidencia, Mabel Deu, ha reconocido que el gesto del Ministerio no pasó desapercibido y no entienden por qué no se invitó a Ceuta y Melilla, cuando, ha recordado Deu, ambas ciudades sí fueron invitados por el Govern de Illes Baleares a las reuniones previas, a las que acudió el consejero de Fomento, Néstor García. La portavoz entiende que no era necesario solicitar la participación en la aprobación de la medida sino que era responsabilidad del Gobierno central, anfitrión de la reunión.