Gaitán: "España y Ceuta no pueden ni deben ponerse de rodillas ante Marruecos"

"España y Ceuta en particular no pueden ni deben ponerse de rodillas ante Marruecos: debemos buscar salidas y alternativas". Así ha contextualizado Alberto Gaitán este viernes tras la reunión semanal ordinaria del Consejo de Gobierno la hoja de ruta del Ejecutivo de Vivas frente a la estrategia de "asfixia económica" que aprecia en el país vecino. El objetivo es "lograr que la sostenibilidad y el futuro de nuestra ciudad no dependan de decisiones que puedan tomarse al otro lado de la frontera", donde "no respetan el régimen de viajeros [para sacar mercancías adquiridas en la ciudad], no se avienen al reagrupamiento familiar de menores, no solventan los problemas del Tarajal...."..

La Ciudad pretende "responder de manera enérgica" a la "presión" del Reino alauita en sus múltiples vertientes, desde las restricciones a la entrada de turistas hasta el veto a la salida de pescado pasando por la "llegada masiva" de inmigrantes marroquíes "adultos y menores" o la supresión unilateral del comercio transfronterizo. "Lo que ni Ceuta ni España pueden hacer es soportar sus medidas de asfixia y habrá que buscar alternativas", ha repetido.

La contestación de Ceuta, que "se está elaborando" y estará ultimada "durante los próximos días", no va a ir "en contra de nadie" sino "a favor de Ceuta, de sus intereses y del porvenir de todos los ceutíes". "Tampoco pretende ser un planteamiento definitivo ni cerrado y quedará sometido a la opinión de los agentes económicos y sociales de todas las fuerzas políticas para enriquecerlo y lograr el mayor consenso posible", ha avanzado el portavoz gubernamental.

De entrada, el próximo lunes Vivas y Deu viajarán a Málaga para encontrarse allí con el presidente melillense, Eduardo de Castro, con el propósito de acordar una línea de acción común habida cuenta de que "nuestra situación es parecida" y que la ciudad hermana conoce de las supuestamente aviesas intenciones de Rabat "desde agosto de 2018, cuando cerró su aduana comercial".

Gaitán ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha respondido todavía a ninguna de las cartas pidiendo "socorro" que le ha mandado el Ejecutivo de Vivas, pero este no cejará en su empeño: "Vamos a seguir insistiendo y a hacer llegar estas medidas ambiciosas en todos los terrenos que se están preparando al Gobierno de la Nación", ha aseverado.

El consejero de Economía no ha detallado ninguna de esas iniciativas de nuevo cuño y solo ha precisado que algunas serán de ejecución directa por parte de la Administración autonómica, por ejemplo con medidas de carácter fiscal y otras que refuercen el desarrollo local y la independencia de la ciudad a todos los niveles con respecto al país vecino.

Con el pescado, por ejemplo, el Gobierno local prevé convocar el Consejo de Pesca, Acuicultura y Marisqueo, aunque Gaitán no ha aclarado si sería deseable que el veto en forma de "vuelta de tuerca más para asfixiar a Ceuta" sobre la pesca tuviera marcha atrás y dar continuidad a una actividad en el mejor de los casos alegal y que ha aniquilado el sector pesquero caballa.

El Ejecutivo ceutí también va a seguir trabajando en la atracción de empresas ligadas al juego on line y la tecnología aprovechando el ventajoso marco normativo impositivo existente. "Hemos obtenido un resultado excelente con 24 empresas ya radicadas y mucho empleo generado", se ha congratulado sobre el enraizamiento de un ámbito económico que se configura como un pilar más de ese nuevo modelo productivo que se anhela.