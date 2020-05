La plantilla de los autobuses suspende sus paros ante el compromiso de Gaitán de buscar soluciones

La historia se repite: a la empresa de autobuses le falta dinero, deja de pagar sueldos (o amenaza con cualquier otra suerte de medida coercitiva a su personal), los trabajadores se movilizan y la Ciudad abre la cartera para volver al punto de inicio una vez más. Pues otra vez. La plantilla de la concesionaria del servicio público ha decidido este viernes "suspender provisionalmente" los paros que ha venido realizando por el incumplimiento de la compañía en el pago de las retribuciones.

Varios miembros del Comité de Empresa y el secretario general de la FSC-CCOO, Emilio Postigo, han mantenido una reunión con el consejero de Fomento, Alberto Gaitán, y sus asesores para "analizar la situación del conflicto y posibles soluciones".

La central que lidera Juan Luis Aróstegui mantiene su apuesta por municipalizar el servicio como solución definitiva para sus males endémicos, pero la Ciudad no está dispuesta, al menos no si le queda otra salida. Según CCOO, "la Administración quiere agotar otras fórmulas posibles que, según manifiesta, sería una nueva licitación y otras dos que tiene en estudio, garantizando finalmente que si estas no fueran posible la última seria la que reivindicamos los sindicatos".

Gatián también ha "garantizado" que "va a hacer las gestiones necesarias para que los trabajadores perciban la totalidad de sus retribuciones hasta la solución definitiva del conflicto".