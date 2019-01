Si gana menos de 12.600 euros al año, exija su 25% adicional de plus de residencia no "absorbible"

El director general del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez, ha intentado navegar este martes entre la realidad de los dos conceptos retributivos que, en Ceuta, suponen el salario mínimo interprofesional y el plus de residencia para no violentar la surrealista explicación aportada por la Delegación del Gobierno según la cual pactó con la patronal "absorber" el segundo en el primero porque le parece "mucho" que pague ese 25% adicional aunque simultáneamente se ahorre el 50% de las cuotas a la Seguridad Social.

En tamaña esquizofrenia socialista, al ser preguntado por si le parece "legal y justa" esa componenda, Gutiérrez ha dicho que "esa absorción no es automática. Hay que estar a lo que digan los convenios colectivos. Como es un tema con el que hay dudas también a nivel nacional hay una nota de la Dirección General de Trabajo que se va a mandar a cada Delegación del Gobierno y en la que se dice algo que al fin y al cabo es obvio: hay que estar a lo que diga el convenio colectivo respecto de la absorción o no de los complementos salariales".

La comparecencia ante los medios ha seguido así:

¿Si el plus de residencia es 'adicional' no habría que 'adicionarlo' a los 900 euros de salario mínimo establecido para el conjunto del país?

Es lo que estoy comentando. Hay que ver el convenio colectivo en el que está regulado y si dice que es absorbible. Lo normal es que haya que pagar la diferencia y si dice lo contrario se absorberá.

¿Supedita el plus de residencia a lo que diga cada convenio?

Por supuesto. Estamos en un país en el que la negociación colectiva es ley, por encima del Estatuto de los Trabajadores. Indudable y afortunadamente en este país nos ha ido bien durante 40 años porque hemos tenido un sistema de negociación colectiva que ha funcionado. Los convenios colectivos son ley entre las partes y están por encima en todo en lo que no vaya en contra del propio Estatuto.

Dada la incapacidad técnica y jurídica del periodista, puesta ante los ojos del secretario general de CCOO, Juan Luis Aróstegui, la contestación del alto cargo, el también diputado autonómico ha tildado de un tanto "descerebrada" la argumentación del director general.

"Cuando hay un convenio colectivo no cabe hablar de si el plus de residencia se absorbe o no porque manda lo que diga el acuerdo y si lo contempla o no, pero la Orden de 1975 sigue plenamente vigente cuando no hay convenio colectivo, cuando no llegas a esa cantidad mínima", ha resumido el sindicalista.

Traducido a la práctica, quien cobre menos de 12.600 euros al mes, es decir, de 14 pagas de 900 euros, tiene "la seguridad", según CCOO, de que ganará en Magistratura su derecho a percibir uin 25% adicional de plus de residencia porque "no hay convenio colectivo y está vigente la Orden de 1975".

De momento, aunque el sindicato ha ofrecido sus servicios jurídicos gratuitamente a quien quiera hacerlo, nadie ha dado el paso pese a que aunque no son "muchos" los trabajadores a jornada completa que cobran por debajo de esa cantidad, "sí lo son los que no llegan a los 1.125 euros con la indemnización incluida".