García acusa a Caballas de manipular la Justicia para parar la obra de la Gran Vía

“No me preocupa por la parte judicial, me preocupa que hay un partido totalmente enfrentado a algo que le viene bien a Ceuta, un partido que está totalmente en contra de que Ceuta mejore, un partido que está en contra de una obra que es del interés general”, lamentaba García señalando acusador a la coalición que Caballas, que esta semana requería a la Justicia que paralizara cautelarmente las obras de reforma de la Gran Vía ante posibles irregularidades en el proceso. “Nosotros mostramos absoluta tranquilidad porque todos los expedientes se han hecho conforme a la legalidad, con los informes jurídicos y técnicos necesarios que avalan el proyecto”, defendía el consejero que cree que la denuncia afecta solo a “cuestiones administrativas” y no aprecian ilícito penal alguno.

Lo que sí aprecia García es el intento de Caballas de lograr con la Justicia “lo que han conseguido con votos, que es Gobernar”. Una actitud “chulesca” que, recuerda el consejero, ya mostraron anunciando que no iban a cumplir el nuevo reglamento de la Asamblea, que recorta las intervenciones de la oposición, dando más peso al Gobierno y pone nuevos requisitos a su acceso a los expedientes.

Corregida la enmienda del Díaz Flor

García también acusó a Caballas de “no querer” un nuevo polideportivo Díaz Flor por denunciar irregularidades en la encomienda de gestión a TRAGSA del proyecto de. La coalición señalaba que el ICD no puede asumir una encomienda de 7,8 millones sin el presupuesto propio para ello, un error que ha admitido tácitamente la Ciudad al corregir el texto de la encomienda, qu ahora asume la Consejería de Turismo y Deporte.