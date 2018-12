García anuncia que incautará a Acciona más de 500.000 euros de fianza por las torres del Hacho

El consejero de Fomento del Gobierno local, Néstor García, ha asegurado este miércoles que la Ciudad recibió “con reservas” en 2009 las viviendas de las torres del Monte Hacho y que no se ha devuelto a la constructora la fianza que depositó. La empresa, Acciona, no ha ejecutado las reparaciones que le ha reclamado la Administración porque alega que los defectos no son de origen sino causados por los vecinos.

“A día de hoy no se han subsanado todas las deficiencias, muchas sí”, ha argumentado el consejero, que en la divergencia entre fallos “de origen” o “por mal uso” se inclina por atribuir las existentes a la primera causa.

Fomento va a emprender el proceso de incautación de la fianza, “algo más de medio millón de euros”, con margen hasta octubre de 2009 en la hipótesis “más pesimista”.

“Quizá teníamos que haber sido más diligentes pero es un tema que he heredado y que me hubiera gustado que se hicieran de otra manera: no lo puedo cambiar pero sí reconocer”, ha hilvanado García en alusión a quienes le precedieron en ese departamento como Susana Román, que según ha explicado se inclinó por la vía de intentar llegar a acuerdos que al final se han revelado ineficaces para los fines pretendidos.

Javier Varga, que ha interpelado en nombre de Ciudadanos por este tema, ha alertado de que hay informes que alertan de que las deficiencias en el proyecto se extienden también a la red de micropilotes que soportan la ladera del Hacho pero García ha dicho que no dan para alamar y que en cualquier caso también sería un problema para la constructora.

Hace cinco años el arquitecto técnico de EMVICESA ya emitió un informe sobre las 'Diferencias entre obras proyectadas, ejecutadas y abonadas de la promoción' que reveló que se facturaron más de 700.000 euros por encima de lo debido. Dicho de otra forma, lo hechovale como mínimo 733.000 euros menos lo que costó.

Según su dictamen “al margen de las partidas incluidas en el acta de recepción de las obras, de los defectos señalados en los sucesivos informes emitidos por los servicios técnicos, de las deficiencias reclamadas por los adjudicatarios, y los defectos encontrados por estos servicios técnicos, en las recientes visitas realizadas se han observado otras diferencias entre la obras proyectadas, ejecutadas y abonadas no percibidas anteriormente".