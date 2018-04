García defiende el buen trabajo de Tragsa en Gran Vía pese a tener que redactarse tres veces el proyecto

Fomento no reclamará el dinero porque problemas como el detectado en el proyecto de Gran Vía “ocurren todos los días”, explicó el consejero de Fomento, y la Ciudad está satisfecha con el trabajo de Tragsa y la Gran Vía “avanza y avanza rápido”. El problema, explicó García, es que el arquitecto de Procesa –el único de los ocho que tiene la Ciudad que aceptó el proyecto, matizó el portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui- elaboró el primer proyecto “sobre el papel” del proyecto original del aparcamiento subterráneo de Gran Vía, redactado hace 26 años y que según el responsable de Fomento, no coincidía con la realidad.

“Explicaciones de tebeo”

“Explicaciones de tebeo” que ni de lejos consiguieron conformar al portavoz de caballas, Juan Luis Aróstegui, que tachó a los diputados populares de “hooligans” del proyecto, y en especial al consejero de Fomento, Néstor García, que, a juicio de Aróstegui, “ha asumido el papel del chulillo del PP y debe aplacarse” y explicar por qué se encarga tres veces un proyecto que ya había sido redactado por un arquitecto de la Ciudad, lo que supone un nuevo desprecio al Colegio de Arquitectos de Ceuta. “La consecuencia de funcionar como un hooligan es que no se repara en gastos”, afeó Aróstegui. “Han montado un desaguisado de enormes proporciones porque quieren hacer la campaña electoral con el dinero de todos los ceutíes y no con su propio dinero”, acusó el portavoz localista para quien “El único fin del Gobierno es que el mes de abril de 2019 Juan Vivas corte la cinta de la Gran Vía por sus mulas”.

De “chulillos y paranoicos”

García no tardó en responder al calificativo de “chulillo” acusando a Aróstegui de “paranoico”. “Está usted desquiciado, está que echa humo por la cabeza, está nervioso y fastidiado porque no ha sido capaz de parar la obra de la Gran Vía por lo civil o lo criminal como hizo con la Marina”, reprochó García, “pero no pasa nada, el tiempo lo cura todo y la Gran Vía le acabará gustando”.