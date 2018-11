García dice que el Gobierno ya no tiene nada que hacer en la promoción "privada" de Huerta Téllez

¿Se puede consentir en una ciudad como Ceuta, sin suelo y unos alquileres por las nubes, con una población creciente y un Gobierno sin proyectos concretos en el horizonte para levantar casas que continuamente se queja del "problema" de las construcciones "ilegales", que en Huerta Téllez haya 200 casas vacías y "pudriéndose" pese a que sobre ellas tiene una responsabilidad "directa" la Administración?

Eso ha preguntado este martes el portavoz de la coalición, Juan Luis Aróstegui ("la gente no tiene donde vivir y se ve obligada a pagar alquileres que no puede o construir casas que no debe"), al consejero de Fomento, Néstor García, que ha asegurado que durante estos años se han levantado "muchísimas" viviendas a precio tasado en Ceuta y que en breve se prevé hacer lo propio con otras 90 en paralelo a sus planes de rehabilitación en Santiago Apóstol y Los Rosales, en ejecución, o Príncipe Felipe y Juan XXIIII, las próximas previstas.

García ha aseverado que es el mercado, amigo, el que dispara el precio de las rentas aunque para paliar esa deriva inflacionista su departamento ha lanzado convocatorias de ayudas para arrendatarios que paguen hasta un máximo de 900 euros al mes.

"En Huerta Téllez nos comprometimos a resolver la okupación de un bien privado que se arregló en poco tiempo gracias al buen trabajo de los técnicos de la Ciudad y a su judicialización, una proeza", ha apuntado el consejero, que ha precisado que la SAREB ya se ha hecho con la propiedad del edificio y que los compradores han podido optar a una adquisición preferente o recuperar su dinero.

Ahora para el Gobierno "es un tema privado" porque el solar público se vendió "y no vamos a sentar el precedente de intervenir ante cualquier problema de un promotor". "Nos gusta cumplir con la ley y lo vamos a seguir haciendo, por lo que no vamos a intervenir la propiedad privada", ha zanjado. Caballas considera, sin embargo, que "hasta que no se ocupen efectivamente las viviendas por sus adjudicatarios no se extingue la responsabilidad de la Ciudad, ya que el contrato sigue estando en vigor e incumplido".

Aróstegui ha recordado al Ejecutivo que "fue su Gobierno el que, con Susana Román como consejera, enumeró aquí todas las gestiones que había hecho para desbloquear el asunto de Huerta Téllez". "No se entiende que ahora digan que no pueden intervenir: o tango o fandango", ha pedido el localista, que ha insistido en que la Ciudad está "obligada" a que la empresa que se hizo con el suelo, 'Dolmen', cercana a Francisco Márquez según Caballas, "cumpla los compromisos que asumió en aquella operación".

El de Caballas también ha cuestionado que en Ceuta "no haya suelo" cuando el solar de Patio Hachuel duerme el sueño de los justos convertida en una aparcamiento en pleno centro o la esquina de la Gran Vía, de propiedad municipal. "Lo que hay son intereses y en Patio Hachuel están esperando que ustedes les cambien el PGOU para que sean viviendas libres y no protegidas", ha advertido Aróstegui, que no admite que "en la Ceuta del siglo XXI en el Presupuesto no haya ni un euro para construir viviendas en 2019". "No sienten como propios los problemas de la gente que no tiene casa y no le dan importancia", ha resumido.

García ha terminado el debate insistiendo en que la Administración ya ha empezado a dar pasos para que se puedan levantar casas "en la única parcela sin urbanizar de la Gran Vía" y ha reprochado a Aróstegui que con sus intervenciones (ha llamado a Fernando Ramos "rey de la noche" y a otros diputados del PP "mariachis") acaba "desprestigiando" a la Asamblea y pareciéndose al independentista Gabriel Rufián.