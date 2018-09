García espera convencer a Carreteras para que no deje en un limbo urbanístico a Benzú y La Almadraba

La Ciudad Autónoma ha agotado el plazo del que disponía y que expiraba este martes para emitir el informe que exige la legislación en respuesta a la aprobación provisional del Estudio de Delimitación de Tramo Urbano de Ceuta que deja fuera de ordenación buena parte de Benzú y La Almadraba, así como otros solares públicos privados anexos a las Carreteras Nacionales 352 y 354, al imponer la línea de edificación a 25 metros de esos viales.

El consejero de Fomento, Néstor García, ha explicado que aunque durante la redacción del documento los equipos del Estado y la Ciudad estuvieron "en contacto" al final en el documento no se recogieron todas las aspiraciones de la Administración autonómica sobre una cuestión "muy técnica", entre ellas no dejar en un limbo urbanístico fuera de ordenación a solares e inmuebles en los que no se podría construir en un futuro y solo sería viable acometer obras de conservación.

El Colegio de Arquitectos y Caballas, entre otros, han presentado alegaciones pero la Ciudad "no podía seguir ese camino y tenía que hacer un informe, que es lo que hemos elaborado, apelando a la lógica de mantener una línea de edificación continua sin diferencias entre parcelas contiguas, a la conveniencia de reducir trabajas administrativas y a la existencia de barriadas construidas y consolidadas aunque toda la planificación urbanística no se haya desarrollado".

En paralelo, Fomento ha solicitado la cesión a la Ciudad de la N-354 que llega hasta Benzú, así como reuniones con las personas titulares de la Dirección General de Carreteras y la Secretaría de Estado de Infraestructuras, contactos para los que se cuenta con la "colaboración que agradecemos" de la delegada del Gobierno y su equipo, según ha explicado el consejero.

García espera tener "cuanto antes" el Estudio de Delimitación definitivo para, si llega en septiembre el otro informe sectorial pendiente, el de Servidumbres Aeronátucias, convocar el Pleno en el que se votará la aprobación provisional del nuevo PGOU, que entonces pasaría a revisión en el Ministerio durante seis meses con silencio positivo.