El Gobierno asegura que los Reyes no tenían una visita programada a Ceuta y Melilla

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha aclarado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que al Gobierno "no le consta" que los Reyes de España vayan a visitar las ciudades autónomas dentro de su gira nacional tras la pandemia de COVID-19 "en este corto periodo de tiempo".

Montero no ha aclarado el motivo por el que Ceuta y Melilla quedan excluidas de la gira que los Reyes están realizando por las diferentes regiones del país para dar ánimo a los ciudadanos tras el Estado de Alarma, pero, matiza, no se trata de una cancelación ya que "hasta donde le consta a este Gobierno" cruzar el Estrecho para visitar a los ceutíes y melillenses no estaba dentro de la agenda de los Reyes. "No ha lugar a una anulación a lo que no estaba programado", ha zanjado Montero, " las especulaciones que han aparecido en algún medio de comunicación carecen de fundamento". "En cualquier caso, son circunstancias que pueden variar", ha abierto la puerta la ministra portavoz.