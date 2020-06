El Gobierno calcula que la atención a menores extranjeros costará este año 2,5 millones más que en 2019

El grupo parlamentario Vox aprovecho la sesión de control al Gobierno para rescatar del olvido dos temas candentes durante el Estado de Alarma: la acogida de inmigrantes y menores extranjeros no acompañados en situación de calle. Y el coste que ha supuesto par alas arcas públicas. Un coste que, en el caso de los menores, la Ciudad calcula que superará los 12,5 millones de euros al término del ejercicio, lo que supone 2,5 millones más que en 2019, con un coste anual de alrededor de 800 euros por cada menor.

Según el Gobierno hay alrededor de 550 menores tutelaros y no tienen constancia de que hay alguno en situación de calle, lo que matizó que no quiere decir que no los haya. Eso sí, el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, quiso c¡aclarar que esa cifra está revaluación ya que, explica, al menos 97 chavales cumplirán la mayoría de edad en 2020 y durante el estado de alarma son 40 los que han cumplido los 18 años. Asimismo, la Ciudad hará pruebas de edad a ls jóvenes acogidos, “porque en ocasiones puede confundirse un mayor de edad con un menor”. Lo que desde Vox, su portavoz Carlos Verdejo, tradujo a su idioma, subrayando que entre los MENA ”hay machotes de 20 años”.

Los desperfectos ocasionados en los distintos albergues supondrán el gasto de miles de euros en averías y daos en instalaciones que ya estaban de por si en muy mal estado antes de ser usadas para ala acogida de migrantes. Solo en la desinfección se desembolsarán casi 4.000 euros y para su repintado más de 8.000 euros, ha precisado Gaitán.

Gaitán ha recordado que debido a la crisis sanitaria causada por la COVID-19 y las restricciones a la libre movilidad, fue imprescindible por parte de la Ciudad prestar el respaldo solicitado por la Delegación del Gobierno para confinar a los inmigrantes en situación irregular y transfronterizos que deambulaban por la calle. En ese sentido, el portavoz se ha referido a las peticiones formuladas para poder albergar a estas personas en varios espacios; solicitudes que no fueron autorizadas por la Delegación del Gobierno y que motivaron que, finalmente, se pusieran en marcha los dispositivos necesarios para habilitar tanto La Libertad como Santa Amelia, en este último caso para menores.

Además, el portavoz del Ejecutivo local ha indicado que, de cara a la recuperación del polideportivo para su uso habitual, será necesario que reparar los desperfectos, la mayor parte ocasionados por averías y el necesario mantenimiento por el uso prolongado y continuo de estas instalaciones.

Una vez desalojado el pabellón, se está procediendo a su desinfección y limpieza general, con el objetivo de que para septiembre pueda volver a estar operativo. De igual modo, antes de esta reapertura también se pintarán las dependencias.

La Ciudad acoge a más de 450 menores en la actualidad

Por otro lado, y en lo relativo a la atención a menores extranjeros no acompañados, el portavoz ha desgranado que, en la actualidad, la Ciudad acoge a 456 en hasta cinco ubicaciones diferentes; habiéndose registrado un incremento del número de menores desde agosto de 2019.

Esta atención supuso un coste para la Ciudad de alrededor de 10 millones de euros, de los cuales sólo 2,3 fue transferido por el Estado mediante subvenciones nominativas. La previsión, tal y como ha manifestado el portavoz, es que el gasto pueda elevarse hasta superar los 12 millones de euros.

También en el pabellón de Santa Amelia será necesario acometer reformas para los desperfectos antes de que se inicien las actividades propias de este polideportivo.

Por último, el portavoz ha insistido en las reiteradas peticiones del Gobierno de la Ciudad para que los menores puedan retornar a Marruecos. Así, Desde el 21 de febrero se la ha solicitado semanalmente a Delegación del Gobierno en Ceuta, siguiendo el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada, hecho “ad referéndum” en Rabat el 6 de marzo de 2007, y estableciendo en su artículo 4 que como medida de protección a los menores no acompañados por parte de las autoridades competentes españolas, que se proporcionará a las autoridades competentes marroquíes, en el plazo de 1 mes a partir de la fecha de la entrada ilegal del menor en territorio español, toda la información pertinente en relación con la situación de los menores objeto de las medidas de protección, procedemos a trasladar la información con la que esta autoridad cuenta.

Este envío se paralizó desde el decreto del estado de alarma, al no tener constancia de entrada de ningún menor extranjero, fundamentado primordialmente por el cierre de fronteras.

Desde final de enero de 2020 se ha remitido Informe a Delegación del Gobierno de un total de 182 menores extranjeros.