El Gobierno reduce las molestias de la planta del arroyo de Las Bombas a "una anécdota"

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Jacob Hachuel, ha negado este viernes tras semanas y meses de denuncias públicas del vecindario del Príncipe por las molestias que, sobre todo en forma de polvareda, genera la planta ubicada en el arroyo de Las Bombas, que haya ningún motivo para actuar. Según su versión, lo que ha sucedido es que "un día entró aceite al motor de un camión y lo que se veía en esas fotos que han aparecido no era polvo sino humo".

Se trata, por tanto, a ojos del PP, de una polémica, de una exageración, basada en un hecho "puntual y accidental", en "una anécdota", según ha llegado a decir el consejero de Gobernación, que también ha dicho que la Policía Local visitó la planta el miércoles pasado y solo encontró el mencionado camión averiado "dentro de un barracón". "Allí no hay ninguna maquinaria levantando polvareda y el terreno estaba adecuadamente humedecido para evitarlo", ha añadido: "No están hacendo nada pra lo que no tengan permiso", ha remachado.

Preguntado por el contenido del informe de la Consejería de Fomento que cuestiona gravemente la tramitación del expediente de la planta en el área de Medio Ambiente, Hachuel ha dudado que pueda existir pero ha asumido que si así fuese sería "grave".

El dictamen, a cuyo contenido ha tenido acceso Ceutaldia.com, destaca por "cuanto menos llamativo y atípico" que el proyecto de 'Excavaciones Cariño' se sometiese a Evaluación de Impacto Ambiental "mediante procedimiento simplificado cuando a todas luces resulta claro y evidente que debería de haberse verificado mediante el procedimiento ordinario con informes preceptivos de Patrimonio, Confederación Hidrográfica y Defensa, entre otros".

Como resultado de haberse "soslayado de pleno el procedimiento ordinario", añade, se obviaron también evaluaciones "sobre las incidencias de la planta en niveles de contaminación acústica y ambiental, entre otros, obviando de igual modo las concretas medidas preventivas y correctoras, con lo que de permitirse la implantación de la actividad la única responsable sería la Ciudad Autónoma, que no habrá establecido las medidas de control y procedimientos exigibles".

La planta no podía operar "en ningún caso", a juicio de los técnicos, "hasta la concesión de la preceptiva licencia de apertura/funcionamiento" , que según Caballas no tiene, aunque Hachuel ha defendido ante los periodistas que en ella no se hace nada no autorizado.

Fomento ha rechazado la concesión de esa licencia entre otras cosas porque encontraron contradicciones en la documentación aportada por la empresa: en algunos papeles decía que solo acumularía allí "zahorra, escolleras, grava, arena fina y mezcla de arena y grava" pero en otros hablaba de tratamiento de mezclas bituminosas con alquitrán de hulla, entre otras materias "peligrosas". Por añadidura, la distribución del proyecto también dejaba hueco para "una zona de almacenamiento de residuos peligrosos".

Los funcionarios también exigieron que el permiso de Defensa consintiese expresamente "la implantación de la actividad" a la vista de que "la autorización parece ser concedida únicamente para el depósito de materiales procedentes de los trabajos de excavación y movimientos de tierras, sin especificarse el tipo".