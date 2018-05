El Gobierno esquiva anular el nombramiento de asesores y da por cumplida la sentencia con su motivación

El Gobierno, apoyándose en los Servicios Jurídicos de la Ciudad, no cree necesaria la anulación formal de los puestos y que con la motivación de su necesidad que exigía la sentencia no es ya necesario y todo “está suficientemente conforme a Ley”. De este modo, explicaba la responsable del área de Recursos Humanos, la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, se evita un mayor perjuicio no solo a la actividad del Gobierno sino también a los grupos de la oposición, pues los trámites necesarios para la declaración de nulidad y posterior restitución de estos puestos, todos de asesores de designación directa y carácter eventual, entorpecería la acción del Ejecutivo y de la Asamblea, al dejar sin equipo de trabajo al Gobierno y a los partidos con representación parlamentaria durante ese lapso de tiempo

A este respecto, Chandiramani ha explicado que precisamente se ha rechazado la única alegación, presentada por el sindicato demandante, UGT, al entender que no es necesario declarar nulos por falta de motivación, extremo que, ha subrayado la consejera, no exigía la central sindical en su demanda inicial.