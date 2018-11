El Gobierno se mantiene en sus trece con la Gran Vía a pesar del revés de la Audiencia

El Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha ido este viernes unos centímetros más lejos de su habitual –hoy también lo ha usado- “respeto absoluto” a los asuntos judicializados y “esperar” a que hablen los jueces. Así, su portavoz, Jacob Hachuel ha mostrado su “sorpresa” a modo de “reflexión” porque otra obra “muy similar” en magnitud y presupuesto como es la mejora de Claudio Vázquez “nadie haya denunciado nada y se ha hecho lo mismo que en Gran Vía”.

Hachuel ha reinsistido en “nuestra posición” que “no ha cambiado lo más mínimo”. Esto es, que el Ejecutivo considera que la obra de Gran Vía, como la de Claudio Vázquez, no son obras de “urbanización” y sí de “remodelación”, que es donde parece centrarse el fondo judicial del asunto.

“Para que nos entendamos, urbanización sería por ejemplo lo que se ha hecho en Loma Colmenar, que todo el mundo recuerda que ahí hace unos años no había nada y ahora hay viviendas, un hospital, etcétera”, ha explicado Hachuel. “Pero Gran Vía ya estaba urbanizada, lo que se hace ahora es remodelar la calle”, ha apostillado Hachuel.

El portavoz ha recordado que además ya se produjo un archivo provisional de la causa que ahora la Audiencia Provincial ha ordenado reabrir señalando al arquitecto que firmó el visto bueno al proyecto de remodelación. Un trabajador municipal con etiqueta de interino. Y sí al conocer la decisión de la Audiencia Provincial, el portavoz de Caballas, formación que denunció ante la Justicia la obra impulsada contra viento y marea por el Gobierno, Mohamed Alí, expresó cierto malestar porque al final su acción judicial vaya a causarle problemas a un trabajador interino, el Gobierno ha preferido no analizar demasiado esa situación.

Hace también escasos días el Gobierno reconocía que otra legislatura más, y ya van 4, el Ejecutivo ha vuelto a renunciar a la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que establezca de un modo claro cuáles son los recursos humanos de la Administración Local con alrededor de 2.000 trabajadores. Hachuel ha manifestado que no ve ninguna relación entre esa coyuntura y el señalamiento a un trabajador interino en este proceso judicial.

“Eso es hilar demasiado fino y no hay ninguna relación. El Gobierno le encargó ese trabajo a este señor porque estaba legitimado para firmar y lo hizo porque lo consideró así. No tiene nada que ver su situación de interino. Y además lo firmó y entendemos que lo firmó bien, porque nosotros seguimos defendiendo que lo que se hizo está bien hecho”, ha repasado Hachuel, para defender que ver relación entre la situación de interinidad del que firma y cualquier maniobra del Ejecutivo es una “apreciación” y “el Gobierno no valora apreciaciones”.