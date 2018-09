El Gobierno del PSOE usa en Estrasburgo los mismos argumentos que el PP para defender las devoluciones en caliente

Tras dos legislaturas criticándolas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido las devoluciones en caliente ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ya condenó a España por dos casos de rechazos en frontera en Melilla y ante la que el Gobierno de Mariano de Rajoy ya anunció que presentaría un recurso contra esta condena. Un recurso que ha retomado ahora el Ejecutivo socialista.

El representante del Gobierno ante el TEDH, Rafael León, encargado de defender el recurso en Estrasburgo ha subrayado la diferencia entre la "inmigración económica" del caso y la de los refugiados de países en guerra. “En este caso el principio de no devolución no se aplica".

Para León "la no admisión de extranjeros no significa expulsión" y cuestionó "si es mejor que las personas sigan la vía legal o que haya accesos ilegales tolerados en beneficio de las mafias”, recordando a los agentes de la Guardia Civil heridos con "piedras, cuchillos y armas de fuego" en los "asaltos masivos". "Ustedes están en su casa con su familia y ofrecen protección. Vienen personas golpeando las ventanas y ustedes las cierran. ¿Quién es el violento?, ¿quién es razonable y quién no?", cuestionó el representante del Gobierno ante el TEDH, parafraseando el discurso de los dos últimos ministros de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido y usando una metáfora muy similar a la esgrimida opor el secretario general de Vox la pasada semana en Ceuta, negándose a aceptar a los inmigrantes que quieren entrar “sin llamar a la puerta”..