El Gobierno rechaza replantear sus políticas sociales por “no ser el momento oportuno”

El grupo parlamentario Caballas proponía crear una comisión que se replanteara las políticas sociales de ayudas en un nuevo escenario, tras varias crisis que se suman, incluida la pandemia que obligó a paralizar la economía mundial, y con la aparición de un nuevo recurso, el Ingreso Mínimo Vital. Pero la propuesta de Caballas, que confiaba en el consenso que ha tenido el IMV en el Congreso, cayó en saco roto con el rechazo de PP y Vox.

Las razones del Gobierno pasan por que “creemos que nos la situación idónea para la creación de esa red, el nuevo recurso es muy reciente y habría que hacer una revisión de reglamentos y normativas y tratarlas en la comisión informativa correspondiente y más adelante tomar las decisiones oportunas”. Eso sí, Rontomé subraya que esto no supone que el Gobierno local vaya a “ceder responsabilidades” en esta materia y seguirá adelante con sus políticas sociales.

Entiendo que hay que reelaborar las políticas sociales, eso está claro, pero creemos que ahora mismo, con la situación de crisis, con la pandemia, ahora mismo no es el momento oportuno, simplemente eso, es una cuestión de oportunidad, no que no creámoos en la reformulación de las políticas sociales.

Mohamed Alí recordó que es una labor que ya han comenzado otras autonomías de diferente color política, entre ellas la Junta de Andalucía, sustentada por PP, Ciudadanos y Vox.