El Gobierno reduce a 80.000€ lo pagado por caídas en el Revellín

El consejero asegura que la SAREB ya se ha hecho con la promoción y que los compradores han tenido la oportunidad de optar a una adquisición preferente o recuperar su dinero. Aróstegui reprocha al Ejecutivo que no opere la "responsabilidad" que le atribuye en el desarrollo de esas 200 casas hasta que estén entregadas y que el PP no considera una prioridad el problema de que "la gente no tiene dónde vivir" en Ceuta.