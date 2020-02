El Gobierno se siente “desamparado” ante la complacencia del Ejecutivo de Sánchez con Marruecos

El vallado fronterizo que separa a la ciudad autónoma de Marruecos es lo más cerca que estuvo Ceuta de formar parte del orden del día de la reunión entre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo marroquí celebrada este jueves en Rabat. Una ausencia reiterada en todas y cada una de las cumbres hispano-marroquíes de todos los gobiernos anteriores pero que esta vez ha agotado la paciencia del Ejecutivo ceutí, que se confiesa “frustrado” por la complacencia y las buenas palabras del Gobierno español para con su socio marroquí, obviando la actitud cada vez más hostil del reino alauita hacia la ciudad autónoma.

Una actitud hostil que se evidencia, ha enumerado el portavoz accidental del Gobierno de Ceuta, Carlos Rontomé, en el incremento de la llegada de menores marroquíes no acompañados; el cierre unilateral del paso de mercancías de Tarajal II, el decomisado de mercancías ignorando el régimen de viajeros o la orden de sellado del pasaporte de todos los marroquíes que entren en Ceuta… Medidas que Rontomé enmarca en un intento de “asfixia” de Ceuta ny que no han sido abordadas en la visita de Marlaska. “Solo se ha hecho referencia al vallado fronterizo cuando Ceuta vive una situación muy grave”, ha alertado Rontomé, apuntando que, además, la valla solo afecta a la inmigración subsahariana y no a la entrada de ciudadanos marroquíes indocumentados, especialmente menores, que “preocupa” a la Ciudad Autónoma.

“Es una sensación de desamparo”, resumía Rontomé, haciendo extensiva esta sensación a las conclusiones que extrae el Gobierno de Vivas tras la reunión de Pedro Sánchez con el President de la Generalitat, Joaquim Torra, a quien le ha prometido “inversiones millonarias” mientras Ceuta sigue esperando una respuesta de Sánchez. De la ministra de Economía y Hacienda, María Jesús Montero, a las peticiones de ayuda de Ceuta y las reivindicaciones ceutíes por la falta de las partidas para el hecho fronterizo y la producción de agua, contempladas en los presupuestos pero que el Ejecutivo de Sánchez ha congelado. Carlos Rontomé ha querido excusar a la Delegación de Gobierno, a quien ve "superada" por una situación que se escapa a sus capacidades.