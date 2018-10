El Gobierno de Vivas mantiene su plan para "compensar" a los empresarios de la Gran Vía

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha asegurado este martes en el Pleno que Procesa convocará "en breve" una línea de ayudas directas a los empresarios afectados por obras de larga duración como la de la Gran Vía para paliar "las pérdidas que hayan sufrido".

Además, la Ciudad va a "reducir" la tasa de terrazas porque "como no están haciendo uso de las mismas, no se puede cobrar por un servicio que no se presta".

Por otro lado, en Servicios Tributarios se ha encontrado una fórmula para "reducir el 'recibo único' hasta el 95%". "Bastante daños estamos haciendo a los empresarios que durante un año no pueden soportar las pérdidas que sufren", ha defendido Chandiramani frente a una propuesta del MDyC que proponía incluir rebajas inferiores en las facturas de Acemsa.

Por último, Procesa va a "hablitar ayudas para mejorar el mobiliario" de las empresas que lo tienen en la calle. "La idea es ayudar a la inversión", ha apuntado la consejera, que ha visto "desactualizada" y mitinera la intervención de la portavoz del MDyC.

Hamed ha tildado, a su vez, de "lamentable" la intervención de Chandiramani. "Todo esto tiene que estar incluido en la Ordenanza porque si lo hace desde fuera será una prevaricación", ha advertido la diputada localista a la miembro del Ejecutivo local, en que solo aprecia "palabrería". "Han pasado de todo durante tres años y ahora quieren demostrar que algo hacen levantando las calles", ha denunciado.